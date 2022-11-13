黃偉哲最新支持度達55.0%　領先謝龍介35.6個百分點

▲台南市長參選人商毓芳、林義豐、黃偉哲、謝龍介、許忠信。（圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

面對九合一大選，各候選人進入最後衝剌階段，根據《CNEWS匯流新聞網》最新民調結果顯示，台南市長5位候選人中，有55.0%市民支持民進黨籍的黃偉哲，有19.4%支持國民黨籍謝龍介當市長，黃偉哲大幅領先謝龍介35.6個百分點。

根據調查顯示，2022台南市長選舉參選人知名度，有49.6%市民知道黃偉哲、35.5%知道謝龍介要參選下一屆台南市長。而且5位候選人中，有55.0%市民支持黃偉哲當市長，只有19.4%支持謝龍介當市長。同時也有超過7成市民，看好黃偉哲當選市長，僅9.2%看好謝龍介當選。

對於現任台南市長黃偉哲的表現滿意度，有65.7%滿意、18.6%不滿意、15.7%無明確意見。以年齡別來看，20到39歲間，有58.3%滿意，26.4%不滿意。40歲以上市民則有69.6%滿意，14.9%不滿意。而調查也顯示，九合一選舉投票意願，有81.8%會、12.7%不會、5.5%無明確意見，投票率的高低，也將決定選舉的結果。

此次民調對象為台南市籍年滿20歲的一般民眾，調查方法為市內電話調查，以分層比例隨機抽樣法抽樣，在11月11日共完成1068有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點間。