封關前民調　黃偉哲得票率領先謝龍介42.13％

▲大數據公司QuickseeK快析輿情所做的最新民調資料顯示，台南市長黃偉哲的得票率預估為68.48％，國民黨候選人謝龍介為26.35％，2人仍有42.13％的差距。（圖／翻攝自QuickseeK快吸輿情網站、林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2022九合一大選將於26日舉行，根據選罷法規定，16日0時起將是「民調封關日」，各界都不能再發布民調資訊，依據TPOC台灣議題研究中心委託大數據公司QuickseeK快析輿情所做的最新民調資料顯示，台南市長黃偉哲的得票率預估為68.48％，國民黨候選人謝龍介為26.35％，2人仍有42.13％的差距。

根據TPOC台灣議題研究中心委託大數據公司QuickseeK快析輿情所做的最新民調顯示，台南市長黃偉哲的得票率預估為68.48％，國民黨候選人謝龍介為26.35％，2人仍有42.13％的差距。林義豐、許忠信則分別佔約2.69%及2.47％的得票率。

黃偉哲發言人邱莉莉表示，黃偉哲市長上任後，不僅推動社會住宅、鐵路地下化順利動工，以及北外環道路、市立總圖、會展中心及多項排水治洪工程的完工，展現黃市長魄力就是執行力的決心。

邱莉莉認為，黃偉哲市長除了親民形象獲得基層認同，民代出身的背景，也讓黃市長更重視基礎建設與市民生活環境。例如台南的長照服務覆蓋率67％，邱莉莉強調，這個數字是六都第一。而台南也是六都第一個實現區區有日照的縣市，目前日照中心有103家，數量六都最多。

黃偉哲發言人呂維胤議員認為，市長之所以獲得多數民眾支持，關鍵在於市政推動有感。例如台南今年有36件公共建設獲得國家建設獎，獲獎數是全國最多。而在農業區民眾關心的農水路，台南4年來興建超過1200公里，長度可以繞台灣一圈，興建總數也是全國第一。

呂維胤也說明，民調結果是市民對市政的總體印象，台南不論是公共建設還是社會福利，都呈現領先六都的趨勢，也獲得不同族群的廣泛肯定。民調壓倒性的領先，也象徵市民肯定目前施政，希望市長繼續拚，繼續帶領市政團隊，將台南帶往更進步的方向。