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黃偉哲教育界後援會集結　大讚黃偉哲教育施政成果齊喊繼續拼！

▲台南市長黃偉哲教育界後援會，召集台南市10大教育團體共同辦理聯誼茶敘，邀請黃偉哲市長及教育局鄭新輝局長到場，各團體表示力挺黃偉哲繼續拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲教育界後援會，召集台南市10大教育團體共同辦理聯誼茶敘，邀請黃偉哲市長及教育局鄭新輝局長到場，各團體表示力挺黃偉哲繼續拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲教育界後援會13日召集台南市10大教育團體共同辦理聯誼茶敘，邀請黃偉哲市長及教育局鄭新輝局長到場，各團體一致肯定黃市長4年來的教育施政績效，預祝高票連任，各團體也將協助催票、拉票、投票，要一起挺台南繼續拼！

▲台南市長黃偉哲教育界後援會，召集台南市10大教育團體共同辦理聯誼茶敘，邀請黃偉哲市長及教育局鄭新輝局長到場，各團體表示力挺黃偉哲繼續拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南市4年來教育成果獲得全國肯定，尤其在教育資源、公平性、品質及特色等綜合表現拿下六都第一，具體落實在「校園軟硬體建設」、「學生學力品質提升」、「教育施政滿意度」、「公共化教保服務」及「樂齡及社會教育」等5大面向，希望未來持續深化，打造更能接軌國際的新世代人才。

黃偉哲談到，「窮不能窮教育、苦不能苦孩子，台南市的資源相對其他六都少，每100元裡面，只有約30元是市府自有財源，但仍應該優先挹注在教育、建設上面，希望提供學子好的環境，讓身為全台首學的台南子弟不只是跟台南競爭，還要有跟全世界競爭的能力，要讓孩子在起跑點，在過程，都不會輸。」

▲台南市長黃偉哲教育界後援會，召集台南市10大教育團體共同辦理聯誼茶敘，邀請黃偉哲市長及教育局鄭新輝局長到場，各團體表示力挺黃偉哲繼續拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

家長團體後援會會長焦林瑛淑表示，台南這4年教育進步看得見，所以各校的家長會長投入支持學校用心辦學，未來大家要一起挺台南，讓各項教育績效衝第一的黃偉哲連任繼續拼教育。

團膳團體後援會副會長蕭文翔表示，感謝市長在去年及今年疫情期間，率先全國向中央成功爭取團膳紓困方案，未來希望一起為提供更優質的午餐品質努力。補教團體後援會會長陳威丞表示，感謝市長疫情嚴峻期間提供防疫物資及安排疫苗施打，未來希望齊心建立安全學習環境，成為家長及學生課後學習最佳後盾！

▲台南市長黃偉哲教育界後援會，召集台南市10大教育團體共同辦理聯誼茶敘，邀請黃偉哲市長及教育局鄭新輝局長到場，各團體表示力挺黃偉哲繼續拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

幼教團體後援會會長藍美秀表示，「黃偉哲是勤儉樸實的減債王，上任至今減債230億，將減少的債務拿來做更多的照顧」，他指出黃偉哲上任後積極減輕家長育兒負擔，配合中央政策育兒津貼再加碼，促進公私教保機構多元發展，積極補助改善幼兒園遊戲場，讓幼童玩得開心家長放心，實實在在幫助到孩子跟家長，才是最有感的。

▲台南市長黃偉哲教育界後援會，召集台南市10大教育團體共同辦理聯誼茶敘，邀請黃偉哲市長及教育局鄭新輝局長到場，各團體表示力挺黃偉哲繼續拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭新輝補充，今年是教育豐收的一年，包括投入30億元完成班班有冷氣、86校跑道整建完工、營養午餐中央廚房化5億元及3萬台的平板電腦率先使用等；在遠見、天下雜誌及黃昆輝教育基金會的教育評比獲六都第一、甚至全國第一，要感謝各個教育團體的支持，期待市長連任後和大家為提升教育品質繼續努力。

▲台南市長黃偉哲教育界後援會，召集台南市10大教育團體共同辦理聯誼茶敘，邀請黃偉哲市長及教育局鄭新輝局長到場，各團體表示力挺黃偉哲繼續拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）
此次後援會參加團體包括台南市家長協會、大台南家長協會、台南市家長會聯合會、台南市中小學家長協會、台南市短期補習班履約連帶保證促進協會、台南市補習教育暨品保協會、台南市幼托教育創新協會、台南市幼稚教育學會、台南市幼兒教育發展協會及台南市餐盒食品商業同業公會等。團體代表紛紛肯定黃偉哲任內施政表現，以及創造的績效。教育界後援會共同贈送黃偉哲市長菜頭（好彩頭）、鳳梨（好運旺來）、包子粽子（包中）、糕餅（高票）、青蒜（凍蒜）等吉祥物，預祝黃偉哲有好彩頭，高票連任。

▲台南市長黃偉哲教育界後援會，召集台南市10大教育團體共同辦理聯誼茶敘，邀請黃偉哲市長及教育局鄭新輝局長到場，各團體表示力挺黃偉哲繼續拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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