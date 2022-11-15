敲定韓中領導人會談！尹錫悅今日下午將會晤習近平

▲習近平、尹錫悅將於15日下午進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅前往印尼峇里島參加二十大工業國（G20）峰會，今（15）日當地時間下午5時將與中國國家主席習近平進行韓中領導人會談，為尹錫悅今年5月當選後兩人首度會晤，同時也是自從2019年後睽違3年的韓中領導人會談，此次會議上估計將會談論到北韓（朝鮮）核武議題。

根據《韓聯社》、《News1》，尹錫悅雖然今年當選總統後，曾於3月25日首度與習近平通話25分鐘，然而自從5月正式就職總統至今，兩人卻未有實際面對面的機會，此次尹錫悅出訪柬埔寨金邊時曾發佈「韓版印太戰略」，發言中談及牽制中國，包括反對中國單方面透過武力改變現狀，此段內容被外界認為是暗示台灣海峽問題、以及中國在南海的擴張。

因此，習近平將在下午的韓中領導人會談如何針對上述議題做出回應，將會是會談上的焦點之一。

距離上一次韓中兩國領導人會談，已經是3年前的2019年12月23日，當時時任南韓總統文在寅前往中國四川省成都出席第8屆中日韓領導人會議前，先飛往北京會晤習近平。

隨著北韓近來核武導彈威脅全面升級、軍事挑釁頻率提高，以及即將進行第7次核試驗，為了穩定韓半島（朝鮮半島）情勢，尹錫悅估計將在會談上向習近平囑託，期盼在推動北韓無核化上中國能夠積極扮演關鍵角色。

另外，南韓自從答應美國部署薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）後，便遭到北京當局頒布「限韓令」，然而即便今年迎來韓中兩國建交30周年，雙方關係卻未能恢復至過去，因此此次會議估計將會談到如何恢復兩國交流。

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