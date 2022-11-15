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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒曝「習拜會」細節：拜登雙手緊握習、台灣問題是第一條紅線

記者魏有德／綜合報導

中美兩國元首昨（14）日藉著G20峰會舉行首次面對面會談，大陸官媒旗下自媒體《牛彈琴》在會後整理出10點細節，包括美國總統拜登雙手緊握大陸國家主席習近平的手，顯示現場氣氛融洽，此外，從拜登主張的「四不一無意」到「五不四無意」，還有劃「台灣問題」為中美關係的第一條紅線等。

▲▼習近平,拜登,習拜會,拜習會。（圖／路透社）

▲習近平（圖右）和拜登（圖左）進行首次面對面會談。（圖／路透社）

《環球時報》旗下自媒體《牛彈琴》文章指出，這是中美元首三年來第一次面對面會晤、拜登總統執政後兩位領導人第一次面對面會晤及這中美各自完成今年國內重大議程後，兩國最高領導人的第一次互動。

文章稱，透過現場視頻（影片），習拜兩人見面、微笑握手，似乎是為了表示某種親近，拜登還伸出了兩隻手，緊緊握住中國領導人（習近平）的右手。會後，陸方通稿使用「坦誠深入」和「建設性」來形容雙方會談，強調談話氣氛良好。

此外，習近平在會談時以「中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待」和「中國黨和政府的內外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持高度連續性和穩定性」向拜登喊話，弦外之音要求美國正視和大陸的相處之道及拿下「有色眼光」和大陸交往。

▲▼習近平,拜登,習拜會,拜習會。（圖／路透社）

▲習近平在會談中強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。（圖／路透社）

在台灣問題及兩國全球戰略問題上，習進明確表態，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線；寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。」要求拜登將曾經做出的「承諾」落實。

至於拜登在會談上的發言，《新華社》也整理出從原有的「四不一無意」加碼到「五不四無意」，增加了「不支持兩個中國、一中一台，無意尋求同中國『脫鈎』，無意阻撓中國經濟發展和無意圍堵中國」等論述。

▲▼美國總統拜登與中國國家主席習近平，在G20上首度會面。（圖／路透）

▲美國總統拜登（圖右）與大陸國家主席習近平（圖左）。（圖／路透）

中美領袖在會上也談到「烏俄衝突」，習近平強調，衝突戰爭沒有贏家、複雜問題沒有簡單解決辦法及大國對抗必須避免，呼籲烏俄雙方恢復和談，並希望美國、北約和俄羅斯全面對話。

最後，中美雙方也同意外交團隊保持戰略溝通、進行常態性磋商，恢復氣候、經貿等對話機制，美國也在會後宣布，國務卿布林肯將親自前往大陸訪問。這場歷史性會談也獲得全球媒體高度評價，認為將對未來中美關係產生深遠影響。

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