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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸再暴增17772例！石家莊放寬防疫　居民反而怕爆「不敢出門」

▲河北石家莊疫情嚴峻，社區實施封閉管理。（圖／CFP）

▲河北石家莊15日通報新增440例。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委15日通報，新增本土病例1621例和新增16151例，合計17772例。此外，網傳河北石家莊市不再查驗核酸證明，成為大陸全國首個試點城市。官方回應稱，目前確實不要求全員強制核酸檢測，只針對重點人群及重點工作崗位要做核酸檢測。市委書記張超超14日表示，絕不是「躺平」，是為了進一步提升防控工作的科學性、精準性。

通報顯示，新增本土病例1621例，其中廣東586例，北京303例，重慶157例，河南149例，內蒙古84例，四川84例，山西46例，陝西40例，雲南37例，新疆28例，浙江17例，貴州13例，江蘇12例，福建9例，山東8例，青海8例，湖南7例，河北6例，甘肅6例，黑龍江5例，西藏4例，天津3例，安徽3例，遼寧2例，湖北2例，海南2例。

新增本土無症狀感染者16151例，其中廣東5047例，重慶2794例，河南2138例，內蒙古1247例，甘肅819例，新疆771例，河北529例，青海517例，黑龍江371例，雲南248例，四川243例，湖南215例，山西214例，陝西187例，山東171例，北京159例，安徽87例，湖北77例，天津73例，江蘇61例，貴州36例，浙江35例，廣西23例，江西19例，遼寧18例，西藏17例，上海16例，福建12例，寧夏6例，海南1例。

其中，河北省衛健委15日通報，石家莊市新增本土病例2例，新增無症狀感染者438例。11月13日，網友爆料稱，石家莊疑似不再於公共場所查驗核酸證明，「石家莊真成試點城市了，真的放開了，有點害怕，以後公共場所不看核酸了，核酸點也要取消了，都自費測了，一天新增快500個，結果幼兒園、小學全部通知開學了，突然放開大家都不敢去。」

相關消息隨即引起討論，不少網友關心「難道石家莊真的對核酸檢測試行放開政策了嗎」。值得注意的是，石家莊14日起關閉市內免費核酸檢測網點。對此，石家莊疫情防控諮詢電話工作人員回應，目前該市不要求全民強制核酸檢測，只針對重點人群及重點工作崗位要做核酸檢測，而有關做法是依據國務院日前公布的新措施。

事實上，在石家莊市出入公共場所，仍然要查驗核酸證明。石家莊市公交集團及地鐵集團的工作人員稱，目前在市內乘坐公車及地鐵，仍然要持有72小時核酸檢測陰性證明。

前述工作人員稱，從石家莊疫情防控指揮部了解到，雖然該市沒有強制要求全民核酸檢測，但依舊會對重點區域包括酒店等查驗核酸檢測情況。此外，石家莊市內多間商場的工作人員稱，目前進入商場並不需要核酸檢測證明，只需持登記綠碼即可入內。

根據官方帳號「石家莊發布」，市委書記張超超14日表示，要教育引導廣大市民群眾充分認識到，當局進一步優化和調整疫情防控舉措，是貫徹落實中央進一步優化防控工作的20條措施的具體行動，絕不是「躺平」、放任不管，也絕不是所謂的「全面放開」，而是為了進一步提升防控工作的科學性、精準性。他還說，要教育引導民眾「理性面對疫情，不恐慌、不信謠、不傳謠」，堅定信心，共克時艱，一起打贏這場疫情防控殲滅戰。

11月11日，大陸國務院公布進一步優化疫情防控的20條措施，其中第6條列明，沒有發生疫情的地區嚴格按照第九版防控方案確定的範圍對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。一般不按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。

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