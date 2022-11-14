大陸一日激增16072例！重慶臨時封控　廣州超4000例已逐步解封

▲廣州市疫情嚴峻。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸本土病例近日不斷攀升！大陸衛健委14日通報，新增本土16072例。廣東依然是重災區，新增4648例。不過，疫情最重的廣州市海珠區已開始調整部分區域疫情防控措施，地鐵、公交恢復運營，逐步恢復生產生活秩序。

通報顯示，過去一天新增本土病例1747例，包括廣東707例，北京237例，河南225例，重慶150例，內蒙古81例，四川74例，山西34例，浙江34例，雲南34例，新疆29例，江蘇23例，黑龍江19例，福建17例，陝西17例，貴州15例，青海8例，甘肅7例，天津6例，河北5例，湖南5例，西藏5例，山東4例，遼寧3例，安徽3例，上海2例，湖北2例，海南1例。

新增本土無症狀感染者14325例，包括廣東3941例，河南2789例，重慶2147例，內蒙古1185例，新疆713例，河北684例，甘肅517例，黑龍江358例，青海340例，湖南299例，四川231例，山西181例，北京170例，山東159例，雲南128例，安徽78例，天津75例，湖北74例，江蘇52例，陝西44例，浙江38例，福建21例，廣西17例，遼寧15例，貴州15例，寧夏14例，上海13例，江西12例，西藏12例，海南2例，吉林1例。

大陸官方近日公佈優化防疫20條，規定嚴禁「隨意靜默」，不過各地在執行防疫規定上似乎還有落差。重慶市12日再有多個區發布臨時管控7天通知。由於管控措施由各個小區而非政府宣佈，被認為是「上有政策，下有對策」的做法。

廣州市13日新增本土確診病例189例，新增本土無症狀感染者3876例，廣州市最嚴重的海珠區14日起開始調整部分區域防控措施，逐步恢復生產生活秩序。

此外，北京新增237例本土確診病例和170例無症狀感染者，北京奧林匹克公園微博13日消息指出，根據疫情防控工作要求，風景區、公園嚴格執行50％限流措施，即起須主動出示24小時核酸檢測陰性證明，經健康寶掃碼、測溫合格後方可入園。北京市政府新聞發言人徐和建在新聞發布會上表示，北京新增本土病例數持續增加，涉及區域有所擴大，疫情正處於進展期，防控壓力持續加大。