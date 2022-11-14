大陸推新防疫「20條」後　多地取消區域全員核酸檢測

▲大陸近日發布優化疫情防控20條，放寬多項防疫措施。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日發布優化疫情防控20條，放寬多項防疫措施。據陸媒披露，截至今（14）日，包括上海市等多地都已積極調整現行防疫政策，宣布取消或暫不展開區域全員核酸檢測。

據《第一財經》報導，11月11日，大陸國務院聯防聯控機制發布了《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的通知》，對進一步優化防控工作提出了二十條措施（下稱「20條」）。

其中，沒有發生疫情的地區嚴格按照第九版防控方案確定的範圍對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。一般不按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。制定規範核酸檢測的具體實施辦法，重申和細化有關要求，糾正「一天兩檢」、「一天三檢」等不科學做法。

海南三亞於11日當天宣佈取消了區域全員核酸檢測。截止14日，陝西省鎮坪縣、福建省福州市、江西省廣昌縣、吉林省延吉市、安徽省合肥市及上海市等多地都已積極調整現行的防疫政策，宣佈取消或暫不開展區域全員核酸檢測。

此外，中國駐美國、英國、加拿大、新加坡、印度等多國大使館發布通知表示，調整入境人員防控措施，所有搭乘航班的入境人員只需在登機前48小時內做1次核酸檢測，並憑核酸陰性證明申領健康碼入境。