30歲「歸化越女」每次1100元！台中出租套房變淫窟　7女4男被抓

記者許權毅／台中報導

台中市第一分局日前掌握情資，在中區公園路某大樓暗藏性交易，警方10日持搜索票當場查獲負責人劉男、櫃台人員李女、6名女服務生以及3名男客。劉男坦承以1100到1300元不等價格，媒介女子給男客提供性交易，現場查扣共14100元，並依照妨害風化將劉男、李女送辦，其餘則依社維法裁罰。

▲台中一處出租套房暗藏春色，員警逮捕7女4男。（圖／記者許權毅翻攝）



據了解，劉男找來原先為陸、越籍，現已取得台灣身分的女子從事性交易，女子年齡從30到50歲都有，每次都會抽取200到300元不等拆帳，媒合與50多歲男子在公園路出租套房賣淫。

▲▼現場還有櫃台、監視器等設備，女子則在一間間小套房進行性交易。（圖／記者許權毅翻攝）



第一分局員警接獲情資後，立刻成立專案小組，派員探訪蒐證後聲請搜索票，並在10日22時許執行搜索。從員警密錄器可發現，整層樓隔成一間間套房，員警用力敲門要求開門，其中一間女子打開後探出頭，馬上被員警要求「不要動」，其中一間拒開門，員警使用器具破門，當場查獲女服務生與男客在裡頭。

▲▼員警持搜索票前往，不開門者直接破門進入。（圖／記者許權毅翻攝）



45歲負責人劉男坦承找來女子從事性交易，警方在現場查扣營業所得14100元、監視器螢幕及主機等證物，全案警詢後，劉姓負責人與李女依照妨害風化罪嫌移送，另6名女服務生與3名男客共9人，依社會秩序維護法裁罰後請回。

▲劉姓負責人（左中）與櫃台人員李女（右中）被依照妨害風化送辦。（圖／記者許權毅翻攝）