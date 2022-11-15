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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

九合一奇葩政見總整理！　要媽祖當兩岸和平大使、買房補助4千萬

選舉、選票、投票、大選、投票所。（圖／資料照／記者蔡紹堅攝）

▲九合一大選進入倒數。（圖／資料照／記者蔡紹堅攝）

記者皮心瑀／綜合報導

九合一大選倒數11天，中選會已公布選舉公報，當中多位候選人的經歷、政見引發討論。有人只寫上「人生太苦，宿命」；有人則喊話要讓媽祖當兩岸和平大使，還有人選里長卻拋出買房補助4千萬的政見，成為關注焦點，  《ETtoday新聞雲》也特別整理出選舉公報亮點，帶您一次看。

台北市／陽明山中山樓蓋賭場、媽祖當兩岸和平大使

台北市長選舉此次共12人參選。台灣動物保護黨的張家豪喊出生育補助10萬，第二胎20萬等政策，對於錢從哪裡來，他也提出解方，其中之一就是在陽明山中山樓開放合法賭場經營。

無黨籍的謝立康則在選舉公報上表示，「里長升級為健康里長，事務費1個月10萬」、「媽祖成為兩岸和平大使」；至於無黨籍的董文薰，因為在學歷上僅填上板信幼稚園，引來關注，對此，她解釋是中選會對學歷上沒有任何要求，與其在論文的有無、學歷的真假爭執，更重要的是市政，所以就用幼稚園的學歷參選。

▲▼候選人政見、經歷引發討論。（圖／翻攝選舉公報）

▲候選人政見、經歷引發討論，點圖可放大。（圖／翻攝選舉公報，下同）

市議員的部分，金色力量的王郁揚喊「社子島設置性專區」；而在上屆選舉因蜂蜜檸檬爆紅的無黨籍的吳蕚洋也捲土重來，並稱「希望蜂蜜檸檬的芬芳能在台北市廣大傳播」。

▲▼候選人政見、經歷引發討論。（圖／翻攝選舉公報）

▲▼候選人政見、經歷引發討論。（圖／翻攝選舉公報）

桃園市／正妹里長候選人：老公不「弄啊弄」罰買愛馬、買房補助4千萬

無黨籍桃園市蘆竹區南興里洪嘉璘的政見包括招商迪士尼樂園、環球影城、全力推廣水蜜桃口味啤酒，每天可憑媽媽手冊至里民辦公室領取一打、杜絕老公婚後不履行弄啊弄之義務，提案立法：經老婆舉發一次不弄，即罰買愛馬仕包包乙款、里民中心擬開辦公婆訓練班、擬補助小資新婚夫妻買房基金，預計每戶補助4000萬。

洪嘉璘其實是小有名氣的網紅，在社群上以「米寶媽」為名，過去還曾以一支「酒醉騷擾蔡阿嘎」影片爆紅。

▲▼候選人政見、經歷引發討論。（圖／翻攝選舉公報）

台中市／市長候選人經歷「作文比賽第一名、曾帶小孩到新加坡就學」

無黨籍的台中市長候選人陳美妃在選舉公報上表示，自己「曾獲多次校內作文比賽第一名、曾獲國語日報校園徵文比賽首獎、曾帶小孩到新加坡就讀幼稚園及小學、曾帶三名子女赴陸學習圍棋及參加比賽，並曾獲首獎及晉級」。

▲▼候選人政見、經歷引發討論。（圖／翻攝選舉公報）

苗栗縣／「看不慣有人比我智障」　他領有輕度智能障礙參選里長

無黨籍的苗栗縣頭份民生里里長候選人古益弦在政見欄表示，他領有輕度智能障礙手冊，決定參選是因為「看不慣有些人做的決定比我還要智障」，若選上後一定會認真做，「智障當選，做事不智障！」

古益弦承諾「本人當選，全家服務」，因為哥哥在當地開機車行，「店面開著，隨時有事，隨時找得到人！」

▲▼候選人政見、經歷引發討論。（圖／翻攝選舉公報）

新竹縣／縣長候選人經歷6字總結　「人生太苦，宿命」

無黨籍新竹縣長候選人范振揆對於自己的經歷，不像其他候選人洋洋灑灑，只簡單寫下「人生太苦，宿命」。

▲▼候選人政見、經歷引發討論。（圖／翻攝選舉公報）

彰化縣／縣長候選人喊：我是全天下最醜男人！但我擁有（善良）的（心）

無黨籍彰化縣長候選人蕭仁正在選舉公報上說，「為推動（催生）→紅粉（大）聯盟；成為天下（善良）紅粉們（依靠）→（大家庭）＋（大娘家）→（靠山）→團結力量→傾全團體總動員；上下一條心！一條龍迅速解含各個案全部（疑難雜症）等」。

蕭仁正也提到，「我是全天下最醜男人！但我擁有（善良）的（心）；比任何閨密還（溫柔）！我（單身）身負以上神聖使命大業！（不談愛情！）只友情（有情有義）；歡迎5湖4海紅粉們不嫌棄！皆成為都是（好朋友）互（關心/照顧）等；於願已足！」

▲▼候選人政見、經歷引發討論。（圖／翻攝選舉公報）

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