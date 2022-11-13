基隆+266！專責病房空床率76.8%　林右昌籲完整接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（13日）公布國內本土病例，新增1萬8571例，其中基隆新增266例，全市專責病房空床率76.8%，市長林右昌表示，因應流感季節的到來，提醒大家維持正常生活作息、多運動，提高個人免疫力，即早接種流感疫苗，若是高齡者建議再增加肺炎鏈球菌疫苗接種，才能避免感染。

衛生局提醒民眾，流感疫苗接種是預防季節性流感的手段之一，但在日常生活中仍應該勤洗手、戴口罩以及保持安全社交距離，不僅能夠防範COVID-19，也可以有效避免感染呼吸道傳染病；根據中央疫情指揮中心指示，流感疫苗與COVID-19疫苗，可以同時接種，但建議接種於不同手臂。

此外，疫情指揮中心基於近期國內醫院收治COVID-19病例高峰期已過，為利病床有效運用，調整重度急救責任醫院及傳染病應變醫院專責病床開設比例。基隆市長庚醫院及部立基隆醫院應開設比例為6%至10%，目前部立基隆醫院已由27床降為20床，開設比例為7.6%，至於長庚醫院還在評估中。

在基隆市疫情部分，本市今日266名確診人數中，包括外縣市通報29例，佔10.9%；其中女性148人、男性118人；若以年齡別區分的話，35-44歲有55人最多，占20.68%；15-24歲有45人次之，占16.92%，至於75歲以上的長者有17人、65-74歲有26人、6歲以下有11人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房99床，目前收治23人、空床76床，空床率76.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症16名；部立基隆醫院：輕症7名；三總基隆分院及礦工醫院皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估20萬9551人，利用快速通道的有5萬4310人，有12萬0952人完成居家醫療評估，居家醫療已入案9萬6284人，條件不符合則有2萬4668人。

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