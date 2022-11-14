批「封關民調不可信」　黃珊珊嗆「太離譜」：第三名一直是陳時中！

記者袁茵／台北報導

民調封關前夕，中廣、蓋洛普公司公布民調，指稱國民黨台北候選人蔣萬安以支持度34.25％居首；而《自由時報》民調顯示，民進黨台北市長候選人陳時中支持度34.8％居冠。面對這2份封關民調，無黨籍台北市長候選人黃珊珊14日大嗆「太離譜」、「極其可笑」，直言「第三名一直都是陳時中」。

▲黃珊珊參訪松山慈祐宮 。（圖／記者李毓康攝，下同）

黃珊珊14日下午拜訪松山慈祐宮，針對今日2份封關民調結果天差地遠，黃珊珊表示，今天的封關民調只證明一件事情，那就是「封關民調絕不可信」，一個把她做成第三名且差很多，另一個則是將陳時中作為第一名且領先很多。

黃珊珊說，這只證明一件事，無論是政黨或藍綠，都只想操作棄保，不惜操弄民調、用假民調方式讓大家猶豫與懷疑，「封關民調顯然就是3個字『太離譜』，極其可笑。」

面對外界分析藍綠支持者歸隊，黃珊珊提及，若去街上看看民眾反映，「友不友善，候選人最清楚。」重點在於民調取樣、時間和加權方式，都可能有很大的操作空間，儘管民調將要封關，她也聽說很多人會冒著「不惜被罰錢」目標，每天公布一份假民調，「每天公布一份民調只需要罰50萬，他準備500萬，每天都可以公布民調，這才是台灣未來最悲哀的事情。」

黃珊珊指出，希望大家做自己的主人，去問問身邊的人要投給誰，這次很多年輕人告訴她「完全不相信民調」，其實市民都放在心裡，沒有人拿出來每天做假民調，還是回歸鄰居、社區與公司同事，大家靜下心想一想，也期盼所有父母聽聽年輕人為什麼想的不一樣。

媒體追問，是否代表實際支持度比2份民調高，自評高多少？黃珊珊表示，自己有做民調，目前大概是上周的台灣民意基金會比較準確，手機部分是她第一名，但加市話加權後可能變第二名，「但絕對不可能是第三名，各位，第三名一直都是陳時中，這部分我非常確定，請大家不用太猶豫。」

黃珊珊提及，自己不會故意做假民調誤導市民，尤其台北市民非常有智慧，「大家不會去選擇一個什麼都不懂的人空降當公司總經理，為什麼在選舉的時候，也不做這樣的選擇？」要去找適合的人當市長，而不是每天擔心投票對象是否當選、另一個人會不會當選。

黃珊珊強調，民眾投下去的是未來，而不是顏色，「未來4年要繼續痛苦，還是讓城市繼續往前進，我覺得每天不用看民調，看看你自己身邊的人吧！」