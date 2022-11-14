封關民調還差0.5%　徐定禎：翻轉苗栗差臨門一腳

▲徐定禎喊話，翻轉苗栗就差臨門一腳。（圖／徐定禎競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

距離投票日僅剩11天，根據年代民調中心公佈苗栗縣長封關民調顯示，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎獲得22.6%支持度、無黨籍候選人鍾東錦則為23.1％，雙方僅差距0.5個百分點，選情激戰。徐定禎表示，最新的封關民調已經顯示徐定禎和鍾東錦是「55波」，誰當選都差臨門一腳，對選民喊話翻轉苗栗關鍵2票：返鄉投票、集中選票。

徐定禎指出，鍾東錦在登記參選當下達到民調高峰、之後持續下滑，而徐定禎民調穩定成長，成功讓民調呈現黃金交叉，離選舉時間越近，民眾表態支持之候選人比例越來越高，未表態率在9月高達4成比例、下降至3成，而最近民調趨勢也反映年輕及中間選民支持徐定禎，徐定禎有望民調持續上升。

徐定禎強調，選前最後倒數衝刺，每天都有跑不完的拜票行程，也展開全家總動員，兵分4路把苗栗18鄉鎮跑透透，問政說明會連續舉辦將近300場，場場百人參與、民眾用行動力挺，徐定禎也會全力把握關鍵機會，翻轉苗栗。

此次民調結果顯示，5位苗栗縣長候選人的支持度分別為：鍾東錦23.1%、徐定禎22.6%、時代力量候選人宋國鼎9.2%、國民黨候選人謝福弘8.7%、無黨籍候選人吳盛聖1.5%。徐定禎表示，面對泛藍對手可能操作棄保，台灣派從來沒有分裂的本錢，柔性呼籲每個希望苗栗更好的選民歸隊，請大家給徐定禎一個機會、給苗栗翻轉的機會。