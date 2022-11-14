　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中競辦：矽谷新創律師還是服務中資？請蔣萬安說清楚

▲▼陳時中競辦：矽谷新創律師還是服務中資？請蔣萬安說清楚。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲陳時中競選總部舉行記者會。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部14日由總幹事吳思瑤、發言人林楚茵、陳品潔、羅浚晅、台北市議員梁文傑及台北市議員候選人趙怡翔共同召開「矽谷律師的真相」記者會。吳思瑤表示，國民黨台北市長候選人蔣萬安將矽谷經驗成為選市長的口頭禪，但卻被發現，蔣萬安所謂的矽谷經驗都是假的。

林楚茵首先表示，蔣萬安在辯論會上提到的矽谷經驗，完全經不起任何檢驗與質疑。曹興誠董事長於11月7日提到蔣萬安過去在美國律師事務所不過是「傳傳文件、做做檔案，根本沒有接觸到案件的資格，因為資格很低」，而蔣萬安回應「直接參與的跨國併購案之一，就是南韓最大拍賣網站Gmarket與eBay進行併購的談判協商」，卻又被曹興誠董事長指出Gmarket與eBay的併購案於2009年4月才完成，但蔣萬安早在2月就遭到WSGR事務所資遣。後來，蔣萬安於2010年2月加入Crone & Rozynko，而該公司其實是一間為中資服務的律師事務所。

梁文傑則指出，蔣萬安2010年在矽谷的Crone & Rozynko事務所工作，這家律師事務所主要業務是為中資公司服務，幫中資公司在美國融資、買殼和上市櫃，服務客戶對象包含：中國瑞達電源有限公司、寶生鋼鐵製品有限公司、邢臺鋼鐵有限責任公司、黑龍江維康生物科技集團、青島紅冠皮鞋、中國東北石油控股公司、中國康太仙人掌生物科技公司、中國西藍天然氣公司等，這些公司跟矽谷科技創新有什麼關係？另外，這些經歷，蔣萬安在他的經歷及自傳裡卻完全不提，如果這些經驗正大光明，為何從來不講？

趙怡翔則表示，蔣萬安在被問到矽谷經驗作法的細節時，舉例加州政府在金融海嘯時做出薪資補貼與購物優惠，這些例子跟矽谷經驗、矽谷本身一點關連性都沒有。根據蔣萬安Linkedin帳號資料顯示，他2009年在WSGR律師事務所、2011年進入The Crone Law Group，而The Crone Law Group大概有九成的業務都跟中國傳統產業的企業有關，卻跟新創產業無關。

另外，他指出，蔣萬安2011年2月在舊金山創立萬澤國際法務事務所（Chiang Law Office, P.C.），一樣服務中國企業，包括中國康太仙人掌生物科技公司、中國清潔能源股份有限公司、中國安徽省的臻鼎資源公司。由此可以合理推測，蔣萬安在這間律師事務所是用自己的語言優勢、與他在中國方面的連結來協助中國企業在美國融資。

▲▼陳時中競辦：矽谷新創律師還是服務中資？請蔣萬安說清楚。（圖／陳時中競選辦公室提供）

趙怡翔強調，協助中國企業做生意，這並不違法，但藉由這個經驗回頭欺騙台北市民，說他這段時間都在推動新創業務，這是不誠實、不道德的作法。另外，這些業務，也只會令人更加好奇，他擔任律師期間，是否有幫助中國國營企業進行委任工作？或參與蔣孝嚴委員的買辦工作？這些問題都是一個台北市長人選應該要釐清的問題。

陳品潔則先說明了新創律師的工作，新創就是新的公司，有新的技術、新的想法，但是他們缺乏資金，而新創律師要做的就是設計一個讓投資人願意投資的契約，如何透過契約裡的條件來吸引投資人投入資金，另外也要注意新創產業的創辦人經營權不要被蠶食。而蔣萬安提出Gmarket與eBay兩大商業巨人的併購，與新創沒有任何關係。當蔣萬安說別人不瞭解新創，他卻提不出任何例子時，不免讓人懷疑是在誤導民眾。

此外，陳品潔也提到，蔣萬安說他過去在美國受雇擔任律師，受雇律師就是執行老闆交付的工作、把它做好，但商業律師在進行併購時，需要閱讀大量併購公司對象的文件，若蔣萬安是團隊的重要人員，是不會在併購前一刻被資遣的。而蔣萬安在併購完成前被資遣，代表他在團隊裡的角色應該不是很重要的角色。

吳思瑤表示，矽谷經驗成為蔣萬安參選的口頭禪，但原來是為中資服務的經驗，所以提不出如何將矽谷經驗如何運用在市政的政策。蔣萬安身為台北市長候選人，卻不瞭解中央政府早已跟矽谷嫁接各種產、學、研的合作，而陳時中才是唯一能夠結合中央資源溢注，有國際視野，能夠讓台北與矽谷有進一步產業鏈和學術各項交流的台北市長。

▲▼陳時中競辦：矽谷新創律師還是服務中資？請蔣萬安說清楚。（圖／陳時中競選辦公室提供）

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
他天天吃蔬菜「血壓突飆150」　醫：1舉動害數值飆高
邱淑貞3女兒罕見合體！　沈月妹妹們露臉
快訊／拜習會登場　習近平開場談話內容曝光
大重機狂飆！義交小隊長遭撞飛亡　26歲騎士下場曝
林襄搭車「外套大開」快滿出來！　超辣曲線全被拍
自家挖出地下宮殿　驚見「千年古墓」出土
BLACKPINK黃牛炒到40萬！　「內部坐位曝光」傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘指高虹安盲點：一毛錢都不能流用　「天下第一勇」自證有罪

新北議員何淑峰不能選！綠營新人林秉宥急了：他恐被婦女保障擊落

陳時中競辦：矽谷新創律師還是服務中資？請蔣萬安說清楚

海外及女性專家學者力挺陳時中　感佩防疫成績

封關民調還差0.5%　徐定禎：翻轉苗栗差臨門一腳

路口拜票目睹車禍！　桃園議員候選人「喇叭摔了」衝車陣救人

封關前民調　黃偉哲得票率領先謝龍介42.13％

力挺18歲公民權修憲案 新北市議員候選人廖裕德：要跟上世界潮流

國民黨轟蔡適應「看板掛國小圍牆」　基隆議員：完全不適合當市長

拒絕賄選！南投民眾黨候選人扮美國隊長　簽乾淨選舉宣言

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

高中生3分鐘繪世界地圖　無參考「憑感覺精準還原」

柯建銘指高虹安盲點：一毛錢都不能流用　「天下第一勇」自證有罪

新北議員何淑峰不能選！綠營新人林秉宥急了：他恐被婦女保障擊落

陳時中競辦：矽谷新創律師還是服務中資？請蔣萬安說清楚

海外及女性專家學者力挺陳時中　感佩防疫成績

封關民調還差0.5%　徐定禎：翻轉苗栗差臨門一腳

路口拜票目睹車禍！　桃園議員候選人「喇叭摔了」衝車陣救人

封關前民調　黃偉哲得票率領先謝龍介42.13％

力挺18歲公民權修憲案 新北市議員候選人廖裕德：要跟上世界潮流

國民黨轟蔡適應「看板掛國小圍牆」　基隆議員：完全不適合當市長

拒絕賄選！南投民眾黨候選人扮美國隊長　簽乾淨選舉宣言

關節35歲後就開始老化！醫點名「1姿勢」最傷膝蓋　椅子別坐太矮

藥華藥法說　美國市場滲透露率增、樂觀看明年展望

Q3財報揭營建股前段班　華固穩拿EPS獲利王

闌尾炎住院！她看醫生「脫口3個字」　現場氣氛全變了

便利貼女孩2.0！謝京穎「剪瀏海當OL」踢中富二代行李箱

柯建銘指高虹安盲點：一毛錢都不能流用　「天下第一勇」自證有罪

林岳平續掌兵符、教練團仍會異動　一色優結束任務？

兩樣情！中環賣2158張長榮賺1289萬　吉祥全處分逾千張萬海虧4768萬

大重機淡水鬧區飆速100！義交小隊長遭撞飛亡　26歲騎士下場曝

習拜會談話曝光！　習近平：推動中美關係重回健康穩定發展軌道

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

政治熱門新聞

13頁祕帳鐵證曝光　高虹安涉A助理費案情升高

桃園民調：鄭運鵬39.4％、張善政33.9％　藍綠差距擴大

高虹安作帳欄目3字露餡　吹哨者：詐助理費關鍵證據

選誰看新竹市民的大智慧　網友破解郭台銘話中玄機

北市封關民調蔣萬安34.25%領先！　與陳時中、黃珊珊差距拉大

桃最新民調出爐！他反超張善政0.7個百分點

《自由》民調陳時中34.80%奪第一　再搶下投柯選民36.64%選票

郭台銘選戰表態留一手！　他喊話「500萬劑BNT的恩情」威力強大

陳紫渝能當上「最美里長」？　想勝選先過2關卡

快訊／柯文哲發「泡水車慰助金」

才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民

高虹安「小金庫」連環爆　蔡壁如：這些助理是跟她有什麼深仇大恨？

柯文哲決定高虹安住院　美女醫：有可能犯法

LIVE／涉詐助理費？　高虹安親上火線回應「13頁密帳」

更多熱門

相關新聞

海外及女性專家學者力挺陳時中　感佩防疫成績

海外及女性專家學者力挺陳時中　感佩防疫成績

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部14日舉行「每日一挺」海外學者、女性學者挺陳時中記者會，今日的記者會共有約20位海內外研究者、學界巨擘出席力挺陳時中，競總總幹事吳思瑤、議員候選人劉耀仁、陳賢蔚、王孝維、何孟樺也一同參與今日的記者會。

封關民調還差0.5%　徐定禎：翻轉苗栗差臨門一腳

封關民調還差0.5%　徐定禎：翻轉苗栗差臨門一腳

封關前民調　黃偉哲得票率領先謝龍介42.13％

封關前民調　黃偉哲得票率領先謝龍介42.13％

國民黨轟蔡適應「看板掛國小圍牆」　基隆議員：完全不適合當市長

國民黨轟蔡適應「看板掛國小圍牆」　基隆議員：完全不適合當市長

張善政陣營批鄭運鵬：不用心+沒決心是薪水小偷

張善政陣營批鄭運鵬：不用心+沒決心是薪水小偷

關鍵字：

陳時中蔣萬安2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

艾成離世3月…王瞳淚求留血脈！一見流血「摸肚痛哭」

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

台北宮廟6爆乳仙女禮生！驚見「大咖情色教主」現身

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

擊落「馬航MH17」奪298命　4嫌判決將出爐

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面