陳時中競辦：矽谷新創律師還是服務中資？請蔣萬安說清楚

▲陳時中競選總部舉行記者會。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部14日由總幹事吳思瑤、發言人林楚茵、陳品潔、羅浚晅、台北市議員梁文傑及台北市議員候選人趙怡翔共同召開「矽谷律師的真相」記者會。吳思瑤表示，國民黨台北市長候選人蔣萬安將矽谷經驗成為選市長的口頭禪，但卻被發現，蔣萬安所謂的矽谷經驗都是假的。

林楚茵首先表示，蔣萬安在辯論會上提到的矽谷經驗，完全經不起任何檢驗與質疑。曹興誠董事長於11月7日提到蔣萬安過去在美國律師事務所不過是「傳傳文件、做做檔案，根本沒有接觸到案件的資格，因為資格很低」，而蔣萬安回應「直接參與的跨國併購案之一，就是南韓最大拍賣網站Gmarket與eBay進行併購的談判協商」，卻又被曹興誠董事長指出Gmarket與eBay的併購案於2009年4月才完成，但蔣萬安早在2月就遭到WSGR事務所資遣。後來，蔣萬安於2010年2月加入Crone & Rozynko，而該公司其實是一間為中資服務的律師事務所。

梁文傑則指出，蔣萬安2010年在矽谷的Crone & Rozynko事務所工作，這家律師事務所主要業務是為中資公司服務，幫中資公司在美國融資、買殼和上市櫃，服務客戶對象包含：中國瑞達電源有限公司、寶生鋼鐵製品有限公司、邢臺鋼鐵有限責任公司、黑龍江維康生物科技集團、青島紅冠皮鞋、中國東北石油控股公司、中國康太仙人掌生物科技公司、中國西藍天然氣公司等，這些公司跟矽谷科技創新有什麼關係？另外，這些經歷，蔣萬安在他的經歷及自傳裡卻完全不提，如果這些經驗正大光明，為何從來不講？

趙怡翔則表示，蔣萬安在被問到矽谷經驗作法的細節時，舉例加州政府在金融海嘯時做出薪資補貼與購物優惠，這些例子跟矽谷經驗、矽谷本身一點關連性都沒有。根據蔣萬安Linkedin帳號資料顯示，他2009年在WSGR律師事務所、2011年進入The Crone Law Group，而The Crone Law Group大概有九成的業務都跟中國傳統產業的企業有關，卻跟新創產業無關。

另外，他指出，蔣萬安2011年2月在舊金山創立萬澤國際法務事務所（Chiang Law Office, P.C.），一樣服務中國企業，包括中國康太仙人掌生物科技公司、中國清潔能源股份有限公司、中國安徽省的臻鼎資源公司。由此可以合理推測，蔣萬安在這間律師事務所是用自己的語言優勢、與他在中國方面的連結來協助中國企業在美國融資。

趙怡翔強調，協助中國企業做生意，這並不違法，但藉由這個經驗回頭欺騙台北市民，說他這段時間都在推動新創業務，這是不誠實、不道德的作法。另外，這些業務，也只會令人更加好奇，他擔任律師期間，是否有幫助中國國營企業進行委任工作？或參與蔣孝嚴委員的買辦工作？這些問題都是一個台北市長人選應該要釐清的問題。

陳品潔則先說明了新創律師的工作，新創就是新的公司，有新的技術、新的想法，但是他們缺乏資金，而新創律師要做的就是設計一個讓投資人願意投資的契約，如何透過契約裡的條件來吸引投資人投入資金，另外也要注意新創產業的創辦人經營權不要被蠶食。而蔣萬安提出Gmarket與eBay兩大商業巨人的併購，與新創沒有任何關係。當蔣萬安說別人不瞭解新創，他卻提不出任何例子時，不免讓人懷疑是在誤導民眾。

此外，陳品潔也提到，蔣萬安說他過去在美國受雇擔任律師，受雇律師就是執行老闆交付的工作、把它做好，但商業律師在進行併購時，需要閱讀大量併購公司對象的文件，若蔣萬安是團隊的重要人員，是不會在併購前一刻被資遣的。而蔣萬安在併購完成前被資遣，代表他在團隊裡的角色應該不是很重要的角色。

吳思瑤表示，矽谷經驗成為蔣萬安參選的口頭禪，但原來是為中資服務的經驗，所以提不出如何將矽谷經驗如何運用在市政的政策。蔣萬安身為台北市長候選人，卻不瞭解中央政府早已跟矽谷嫁接各種產、學、研的合作，而陳時中才是唯一能夠結合中央資源溢注，有國際視野，能夠讓台北與矽谷有進一步產業鏈和學術各項交流的台北市長。