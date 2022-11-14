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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘指高虹安盲點：一毛錢都不能流用　「天下第一勇」自證有罪

▲▼柯建銘 聯訪 再批高虹安男友助理相關等時事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安涉嫌詐領國會助理費，爭議不斷。民進黨立法院黨團總召柯建銘14日受訪表示，根據《預算法》與「中央政府各機關單位預算執行要點」規定，人事費不得流用，且這些錢不能用在她自己身上，這是大原則，高現在找律師比找選民重要，這些法律問題不可能選後就煙消雲散，並形容高「天下第一勇」，自己開記者會來自證有罪。

根據《鏡週刊》報導，吹哨者提供連續11個月、共13頁的薪資內帳明細，發現高虹安不只涉嫌要求助理上繳加班費，就連助理本薪也被浮報、詐領，多名助理向立法院申報的金額都比實際薪資多出數千元至5萬元不等，這些遭「低薪高報」的薪資差額，連同每個月的加班費，都要上繳辦公室的公積金再挪作他用，高虹安涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪嫌明確，吹哨者已將資料送交檢調機關，有待司法釐清真相。

▲▼高虹安記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安今天舉行記者會回應媒體報導，但遭指「自證有罪」。（資料照／記者屠惠剛攝）

柯建銘表示，他要用「道德廢墟、犯罪中心」來形容高虹安辦公室，在辦公室門上掛一個斐陶斐，掛下去什麼事情都沒關係，豪洨沒關係，做壞事也沒關係，被罵就轉移焦點，都別人的不對，都國家機器，「現在所有發生的事情，哪一個是國家機器？哪一個是我們民進黨弄的？全部都是她自己做而被爆料的」，此外，高虹安把助理的錢收回來，自己拿去用，這就是洗錢，就是詐領國家公款，這就是貪污，假如這個不是貪污、什麼才是貪污呢？

對於高虹安今天在記者會上引用前立委吳成典被判無罪的詐領助理費案件，指立委公費助理只要沒有捏名或虛報，就不會有「人頭助理」疑慮，不過，柯建銘直言，她舉這個案例不對，吳沒有把公積金拿去私人用途，且根據《預算法》與「中央政府各機關單位預算執行要點」均規定，各計畫科目內的人事費，依法不得自其他用途別科目流入，如有賸餘亦不得流出，「一毛錢都不能流用」。

柯建銘指出，高虹安從頭到尾在自證有罪，毫無法律常識，試圖矇騙世人，掩耳盜鈴，助理有核銷但是沒有領到錢，就是洗錢，詐領助理費，這種案例其實是罪證確鑿，重點是這些錢不可以用在她自己身上，這是大原則；他直言，高虹安現在硬拗到底是為了講給她的支持者聽的，因為一般人看不懂，「虹衛兵」再去按讚，然而，「在政策上容或有不同意見，但是道德和法律是清清楚楚地放在那裡，不應該掩耳盜鈴，也希望台灣社會以後不要再有『高虹安現象』。」

柯建銘提醒高虹安說，她的訴訟策略完全走到死胡同，她現在要面對的法律問題還不只這些，資策會也要告她侵害專利權，以及人家告她誣告的部分，這些官司沒有一項能夠解套的，「沒有看過一個犯罪嫌疑犯，竟然可以開記者會來解套自己的官司」，這是「看過天下第一勇」，視法律於無物，建議她現在找律師比找選民還要重要。

至於民眾黨主席柯文哲今天以「馬路撿張紙說我貪汙需辯護」等語回應高虹安爭議，柯建銘直言，這是提油救火，說這裡面有什麼國家機器他也看不懂，因為，國家機器根本都還沒啟動，他只是教高虹安基本的法學概念，根本沒有看過這些資料，但高卻逆向操作，「妳要面對自己的問題，不要轉移焦點，轉移焦點並沒有辦法解決妳自己的問題。」

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