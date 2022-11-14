　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海外及女性專家學者力挺陳時中　感佩防疫成績

▲▼海外及女性專家學者力挺陳時中　感佩防疫成績。（圖／陳時中競選總部提供）

▲海外及女性專家學者力挺陳時中。（圖／陳時中競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部14日舉行「每日一挺」海外學者、女性學者挺陳時中記者會，今日的記者會共有約20位海內外研究者、學界巨擘出席力挺陳時中，競總總幹事吳思瑤、議員候選人劉耀仁、陳賢蔚、王孝維、何孟樺也一同參與今日的記者會。

第一位致詞的海外教授代表、玉山學者杜武青教授表示，他和大部分民眾一樣，都是在陳時中擔任疫情指揮官時，在電視上認識他的，看著陳時中每天下午兩點開記者會、向全國人民報告疫情、讓記者問問題問到飽，有條有理地回答，讓他感到相當欽佩。杜武青也說，台灣在防疫上的超前部署，和美國的狀況天差地遠，而能有這樣的防疫成績，他認為最重要的關鍵就是「信任」。台灣抗疫的成功，是兩千三百萬人民與政府互相信任、共同合作的成果。

杜武青表示，陳時中有很好的領導能力、也有解決問題的能力，從當時的記者會，就可以看到陳時中的高EQ，還有穩健、務實的個性，他也看到陳時中提出許多政見，期待一位能夠與中央密切配合的市長來實現這些政見，替市民爭取更多福利和建設。杜武青相信，在陳時中的領導下，能讓世界看到台北、進而看見台灣。

另一位現身力挺陳時中的女性學者代表，是中央研究院研究員張瑛芝，因為疫情，張瑛芝從史丹佛大學回到台灣，並回到中研院基因體中心，也因為可以正常生活，所以可以繼續做研究，更創業成立公司，張瑛芝說，這些都要謝謝陳時中和他的防疫團隊，全世界只有台灣，在疫情時仍然可以維持經濟成長、維持人民健康，更有許多國際上的公衛、醫療專家，都很好奇台灣為何在防疫上如此成功。

張瑛芝也說，守護台灣人民第一線的科學家、或是研究疫苗的專家，這些努力都不容抹滅；科學上注重辯證，互相批評也沒有問題，但莫名其妙的抹黑、謠言，污衊了努力工作的人，她認為這個社會不能容忍。張瑛芝說，當她看到陳時中決定要出來選台北市長，她認為這是每一個台北市民的福音，她要代表一位科學家、一位媽媽、同時也是一位台北市民，向陳時中致上最大敬意，也期待他順利當選。

肝臟研究權威、中央研究院院士廖運範則是這次海內外學者挺陳時中連署活動的發起人，廖運範在致詞時表示，他在防疫中看到陳時中的人格特質與領導能力，才有辦法將疫情控制住，讓台灣發光發熱，讓台灣成為世界的焦點。廖運範表示，選舉開始之後，有許多抹黑、惡質的聲音，因此他自發地與總統府資政、慈濟大學名譽校長李明亮擔任召集人，發起「陳時中擔任台北市長」的連署，希望學術界的朋友們一起來力挺陳時中。而活動發起後不到十天，就有超過一千人連署，他們都期待陳時中能夠來領導停滯已久的台北。廖運範也預告，這一群海內外學者將會在本周六（19日）舉辦誓師大會，他們要用行動展現支持，讓陳時中來改變台北。

陳時中致詞時則表示，他剛剛聽到一句很重要的話，就是台灣防疫的成功是立基於信任；疫情這段時間，防疫能夠成功就是因為信任，因為政府與民眾建立信任關係，民眾與民眾之間也有信任，所以能夠成功抗疫。但因為選舉的關係，對手要從根本上去摧毀這股強大的信任基礎，摧毀防疫成績，打擊我們的信任。但陳時中強調，選舉是一時的，國家才是永遠的，不能因為這個選舉，就用仇恨來破壞信任。

陳時中表示，不要仇恨，但選擇要堅定，觀念要堅定，因為仇恨對方是沒有用的，我們不要在自己的土地上打自己人。最後，陳時中強調，選戰最後關頭，集中力量，支持正確的方向，讓他能夠替台北、替台灣做一些事情。

▲▼海外及女性專家學者力挺陳時中　感佩防疫成績。（圖／陳時中競選總部提供）

▲▼海外及女性專家學者力挺陳時中　感佩防疫成績。（圖／陳時中競選總部提供）

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
他天天吃蔬菜「血壓突飆150」　醫：1舉動害數值飆高
邱淑貞3女兒罕見合體！　沈月妹妹們露臉
快訊／拜習會登場　習近平開場談話內容曝光
大重機狂飆！義交小隊長遭撞飛亡　26歲騎士下場曝
林襄搭車「外套大開」快滿出來！　超辣曲線全被拍
自家挖出地下宮殿　驚見「千年古墓」出土
BLACKPINK黃牛炒到40萬！　「內部坐位曝光」傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘指高虹安盲點：一毛錢都不能流用　「天下第一勇」自證有罪

新北議員何淑峰不能選！綠營新人林秉宥急了：他恐被婦女保障擊落

陳時中競辦：矽谷新創律師還是服務中資？請蔣萬安說清楚

海外及女性專家學者力挺陳時中　感佩防疫成績

封關民調還差0.5%　徐定禎：翻轉苗栗差臨門一腳

路口拜票目睹車禍！　桃園議員候選人「喇叭摔了」衝車陣救人

封關前民調　黃偉哲得票率領先謝龍介42.13％

力挺18歲公民權修憲案 新北市議員候選人廖裕德：要跟上世界潮流

國民黨轟蔡適應「看板掛國小圍牆」　基隆議員：完全不適合當市長

拒絕賄選！南投民眾黨候選人扮美國隊長　簽乾淨選舉宣言

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

高中生3分鐘繪世界地圖　無參考「憑感覺精準還原」

柯建銘指高虹安盲點：一毛錢都不能流用　「天下第一勇」自證有罪

新北議員何淑峰不能選！綠營新人林秉宥急了：他恐被婦女保障擊落

陳時中競辦：矽谷新創律師還是服務中資？請蔣萬安說清楚

海外及女性專家學者力挺陳時中　感佩防疫成績

封關民調還差0.5%　徐定禎：翻轉苗栗差臨門一腳

路口拜票目睹車禍！　桃園議員候選人「喇叭摔了」衝車陣救人

封關前民調　黃偉哲得票率領先謝龍介42.13％

力挺18歲公民權修憲案 新北市議員候選人廖裕德：要跟上世界潮流

國民黨轟蔡適應「看板掛國小圍牆」　基隆議員：完全不適合當市長

拒絕賄選！南投民眾黨候選人扮美國隊長　簽乾淨選舉宣言

關節35歲後就開始老化！醫點名「1姿勢」最傷膝蓋　椅子別坐太矮

藥華藥法說　美國市場滲透露率增、樂觀看明年展望

Q3財報揭營建股前段班　華固穩拿EPS獲利王

闌尾炎住院！她看醫生「脫口3個字」　現場氣氛全變了

便利貼女孩2.0！謝京穎「剪瀏海當OL」踢中富二代行李箱

柯建銘指高虹安盲點：一毛錢都不能流用　「天下第一勇」自證有罪

林岳平續掌兵符、教練團仍會異動　一色優結束任務？

兩樣情！中環賣2158張長榮賺1289萬　吉祥全處分逾千張萬海虧4768萬

大重機淡水鬧區飆速100！義交小隊長遭撞飛亡　26歲騎士下場曝

習拜會談話曝光！　習近平：推動中美關係重回健康穩定發展軌道

停車遇駕駛強壓車擋搶位　他揭畫面批：什麼垃圾方式

政治熱門新聞

13頁祕帳鐵證曝光　高虹安涉A助理費案情升高

桃園民調：鄭運鵬39.4％、張善政33.9％　藍綠差距擴大

高虹安作帳欄目3字露餡　吹哨者：詐助理費關鍵證據

選誰看新竹市民的大智慧　網友破解郭台銘話中玄機

北市封關民調蔣萬安34.25%領先！　與陳時中、黃珊珊差距拉大

桃最新民調出爐！他反超張善政0.7個百分點

《自由》民調陳時中34.80%奪第一　再搶下投柯選民36.64%選票

郭台銘選戰表態留一手！　他喊話「500萬劑BNT的恩情」威力強大

陳紫渝能當上「最美里長」？　想勝選先過2關卡

快訊／柯文哲發「泡水車慰助金」

才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民

高虹安「小金庫」連環爆　蔡壁如：這些助理是跟她有什麼深仇大恨？

柯文哲決定高虹安住院　美女醫：有可能犯法

LIVE／涉詐助理費？　高虹安親上火線回應「13頁密帳」

更多熱門

相關新聞

封關民調還差0.5%　徐定禎：翻轉苗栗差臨門一腳

封關民調還差0.5%　徐定禎：翻轉苗栗差臨門一腳

距離投票日僅剩11天，根據年代民調中心公佈苗栗縣長封關民調顯示，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎獲得22.6%支持度、無黨籍候選人鍾東錦則為23.1％，雙方僅差距0.5個百分點，選情激戰。徐定禎表示，最新的封關民調已經顯示徐定禎和鍾東錦是「55波」，誰當選都差臨門一腳，對選民喊話翻轉苗栗關鍵2票：返鄉投票、集中選票。

封關前民調　黃偉哲得票率領先謝龍介42.13％

封關前民調　黃偉哲得票率領先謝龍介42.13％

國民黨轟蔡適應「看板掛國小圍牆」　基隆議員：完全不適合當市長

國民黨轟蔡適應「看板掛國小圍牆」　基隆議員：完全不適合當市長

張善政陣營批鄭運鵬：不用心+沒決心是薪水小偷

張善政陣營批鄭運鵬：不用心+沒決心是薪水小偷

張嘉玲淚訴「別讓假民調影響選情」　喊團結「讓中和三席全上」

張嘉玲淚訴「別讓假民調影響選情」　喊團結「讓中和三席全上」

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

艾成離世3月…王瞳淚求留血脈！一見流血「摸肚痛哭」

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

台北宮廟6爆乳仙女禮生！驚見「大咖情色教主」現身

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

擊落「馬航MH17」奪298命　4嫌判決將出爐

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面