海外及女性專家學者力挺陳時中　感佩防疫成績

▲海外及女性專家學者力挺陳時中。（圖／陳時中競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部14日舉行「每日一挺」海外學者、女性學者挺陳時中記者會，今日的記者會共有約20位海內外研究者、學界巨擘出席力挺陳時中，競總總幹事吳思瑤、議員候選人劉耀仁、陳賢蔚、王孝維、何孟樺也一同參與今日的記者會。

第一位致詞的海外教授代表、玉山學者杜武青教授表示，他和大部分民眾一樣，都是在陳時中擔任疫情指揮官時，在電視上認識他的，看著陳時中每天下午兩點開記者會、向全國人民報告疫情、讓記者問問題問到飽，有條有理地回答，讓他感到相當欽佩。杜武青也說，台灣在防疫上的超前部署，和美國的狀況天差地遠，而能有這樣的防疫成績，他認為最重要的關鍵就是「信任」。台灣抗疫的成功，是兩千三百萬人民與政府互相信任、共同合作的成果。

杜武青表示，陳時中有很好的領導能力、也有解決問題的能力，從當時的記者會，就可以看到陳時中的高EQ，還有穩健、務實的個性，他也看到陳時中提出許多政見，期待一位能夠與中央密切配合的市長來實現這些政見，替市民爭取更多福利和建設。杜武青相信，在陳時中的領導下，能讓世界看到台北、進而看見台灣。

另一位現身力挺陳時中的女性學者代表，是中央研究院研究員張瑛芝，因為疫情，張瑛芝從史丹佛大學回到台灣，並回到中研院基因體中心，也因為可以正常生活，所以可以繼續做研究，更創業成立公司，張瑛芝說，這些都要謝謝陳時中和他的防疫團隊，全世界只有台灣，在疫情時仍然可以維持經濟成長、維持人民健康，更有許多國際上的公衛、醫療專家，都很好奇台灣為何在防疫上如此成功。

張瑛芝也說，守護台灣人民第一線的科學家、或是研究疫苗的專家，這些努力都不容抹滅；科學上注重辯證，互相批評也沒有問題，但莫名其妙的抹黑、謠言，污衊了努力工作的人，她認為這個社會不能容忍。張瑛芝說，當她看到陳時中決定要出來選台北市長，她認為這是每一個台北市民的福音，她要代表一位科學家、一位媽媽、同時也是一位台北市民，向陳時中致上最大敬意，也期待他順利當選。

肝臟研究權威、中央研究院院士廖運範則是這次海內外學者挺陳時中連署活動的發起人，廖運範在致詞時表示，他在防疫中看到陳時中的人格特質與領導能力，才有辦法將疫情控制住，讓台灣發光發熱，讓台灣成為世界的焦點。廖運範表示，選舉開始之後，有許多抹黑、惡質的聲音，因此他自發地與總統府資政、慈濟大學名譽校長李明亮擔任召集人，發起「陳時中擔任台北市長」的連署，希望學術界的朋友們一起來力挺陳時中。而活動發起後不到十天，就有超過一千人連署，他們都期待陳時中能夠來領導停滯已久的台北。廖運範也預告，這一群海內外學者將會在本周六（19日）舉辦誓師大會，他們要用行動展現支持，讓陳時中來改變台北。

陳時中致詞時則表示，他剛剛聽到一句很重要的話，就是台灣防疫的成功是立基於信任；疫情這段時間，防疫能夠成功就是因為信任，因為政府與民眾建立信任關係，民眾與民眾之間也有信任，所以能夠成功抗疫。但因為選舉的關係，對手要從根本上去摧毀這股強大的信任基礎，摧毀防疫成績，打擊我們的信任。但陳時中強調，選舉是一時的，國家才是永遠的，不能因為這個選舉，就用仇恨來破壞信任。

陳時中表示，不要仇恨，但選擇要堅定，觀念要堅定，因為仇恨對方是沒有用的，我們不要在自己的土地上打自己人。最後，陳時中強調，選戰最後關頭，集中力量，支持正確的方向，讓他能夠替台北、替台灣做一些事情。