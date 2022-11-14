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機組員想尿尿！澳軍機降落「可達500°C燈」忘關　燃大火狂燒5周

▲▼ 澳洲軍方MRH-90直升機。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為澳洲軍方MRH-90直升機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲2020年初爆發坎培拉森林大火，燃燒持續5周，起因與軍方一架MRH-90軍用直升機有關。依據最新調查，當時機組員因想上廁所，決定臨時降落，但卻沒有關閉溫度可達攝氏500度的照明燈引燃火舌，直升機的風力加劇火勢蔓延，加上機組員並未在第一時間通報失火消息，讓狀況一發不可收拾。

綜合衛報等報導，事發於2020年1月27日，代號「ANGEL21」的MRH-90軍用直升機起飛，偵查可供外部消防隊使用的直升機停機坪。依據法庭播放的錄音檔，機上一人詢問可否降落讓成員上廁所，「我們是否被授權在這些地區降落，讓大家去尿尿？」

當日下午1時38分，直升機降落在一處不屬於偵查計畫內的停機坪上，且在著陸之前沒有關閉照明燈。法庭音檔接著播放，可聽見另名軍人大喊「上來，上來，我們引燃了火，把照明燈關掉」。

已知照明燈的溫度可高達攝氏550度，且當時直升機僅停了約1分鐘。依據先前外媒披露的國防部內部文件，照明燈只花費3.5秒就引燃乾草，點燃奧羅拉爾谷（Orroral Valley）的火勢，而直升機的風力讓大火加劇蔓延。

儘管當時飛行員通報緊急狀況，飛返坎培拉機場，但在飛往機場的17分鐘途中，機上沒有任何人通知起火的狀況與地點。直到事發45分鐘之後，才有人回報火災位置。

這場大火到了當日下午6點過後，火勢蔓延超過1000公頃，而這場大火整整持續5周之久，燒掉8萬7923公頃土地。澳洲首都特區（ACT）當局目前正針對奧羅拉爾谷林火進行調查，預計將持續至18日。

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