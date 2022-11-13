車庫玩捉迷藏　9歲弟遭電動門「活活夾死」！爸爸下樓一看崩潰

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲墨爾本發生一起悲劇，一名年僅9歲的男童邀請朋友到家中做客，開心玩起捉迷藏，男童父親半小時後竟發現兒子被夾在車庫電動門頂部，已經被活活壓死，另一名男童也因傷重緊急送醫。

根據《太陽報》，墨爾本9歲男童阿卜杜勒（Abdul Razack Tarawaley）12日邀請鄰居家的男童，一起在家中樓下車庫玩捉迷藏。父親塔拉瓦利晚間約7時30分下樓查看孩子們的狀況，卻發現二人受困車庫電動門頂部。

塔拉瓦利說明，阿卜杜勒和朋友爬上車庫電動門，玩耍過程中按下開關使電動門上升，他們頓時被夾在電動門頂部，「我試著把大門拉下來，但我拉不動，因為門太大又太重。我摸摸他（阿卜杜勒）的頭和他的手指，全都是冰冷的。」

急救人員獲報趕抵現場，試圖搶救阿卜杜勒，但他仍當場宣告不治，另一名男童則因傷勢嚴重送往皇家兒童醫院。

▲ 阿卜杜勒沒能迎接10歲生日。（圖／翻攝自臉書）

阿卜杜勒生前就讀小學4年級，是塔拉瓦利唯一的孩子，2周後就要過10歲生日，突如其來的死訊令家屬悲痛不已，親友也紛紛湧入臉書哀悼。

他的叔叔拉明（Lamin）則質疑，車庫電動門「只有一個上下按鈕，且在孩子能碰到的位置」，卻沒有任何感應裝置或緊急停止按鈕等安全措施，令他們相當憤怒。相關調查仍在進行中，但警方稱這起事件並無可疑之處。

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