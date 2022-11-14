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葉倫：修補世界經濟　終結俄烏戰爭是最好辦法

▲▼美國財政部長葉倫。（圖／路透社）

▲美國財政部長葉倫。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

在印尼G20峰會登場前，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）14日直言，結束世界經濟混亂的最好方法，就是終結烏克蘭戰爭。

法新社報導，葉倫期望透過譴責俄羅斯來施加外交壓力，以結束俄烏持續數月的戰爭。她周一會見法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）時透露，「結束俄羅斯這場戰爭是道義上的當務之急，也是我們能為全球經濟所做最好的一件事」。

主辦國印尼呼籲舉行會談，透過和平管道解決爭端，但卻也與其他G20成員國中國、南非、印度一樣，在很大程度上避免直接批評俄羅斯。

這次G20峰會也可能討論，是不是有必要擴大土耳其與聯合國斡旋的協議，允許烏克蘭重要穀物與肥料安全經由黑海出口。目前協議將於19日到期，勒麥爾指出，有必要抵銷俄羅斯入侵的影響，也就是歐洲飆升的燃料價格，「我真心認為，擺在檯面上的首要議題，是要如何降低能源價格以及擺脫通貨膨脹」。

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