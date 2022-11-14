聯合聲明喬不攏！東亞峰會因「美俄分歧」未發　G20恐也難產

▲ 拉夫羅夫13日出席在柬埔寨金邊舉行的東亞峰會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

二十國集團（G20）峰會將於15日在印尼峇里島登場，會後是否發表聯合聲明引發關注。美媒報導，13日在柬埔寨金邊舉行的東南亞國協（ASEAN）峰會因美俄無法對措辭達成共識，會後未發表聯合聲明，預料G20峰會也將因美俄分歧，不會發表會後聯合聲明。

根據《彭博》，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）13日聲稱，東協倡議的18國東亞峰會（EAS）會後未發表聯合聲明，應歸咎於美國及其盟友，因為他們「堅持在烏克蘭局勢上使用完全無法接受的語言」。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）13日對此透露，美國及其他國家堅持談及俄國「野蠻攻擊」（brutal attack）烏克蘭帶來的全球影響，「很多國家都表示，為改善宏觀經濟前景，我們能做的最重要的事就是讓俄國停止入侵烏克蘭。這點獲得廣泛支持，但俄國當然也是G20成員國，也有其他國家不願批評俄國。」

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）則在東亞峰會結束後，在空軍一號上表示，美國相信將有愈來愈多國家為烏克蘭問題譴責俄國。他質疑拉夫羅夫對此次峰會的說法，也稱G20峰會仍有達成共識的可能，「我想你們在未來24至48小時內會看到，美國和我們的G7夥伴將秉持誠意加緊工作，以產出聯合聲明或公報。」

另一方面，拉夫羅夫動身赴峇里島以前還指責美國分裂東協10國，並批評北約在該地區加強活動，「北約不再稱這是個純粹的防禦聯盟。透過澳洲、紐西蘭、日本等美國當地盟友及北約東擴的協調努力，該地區出現明顯的軍事化趨勢。」他對北約的批評也呼應中國日益增長的憂慮，儘管美國在亞洲的聯盟體系並不包括北約集體防禦條約。

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