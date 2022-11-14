共和黨紅色浪潮未起「川普不揹鍋」　鼓吹抵制參院領袖麥康諾

▲美國參議院共和黨領袖麥康諾（左）與前總統川普（右）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國期中選舉持續開票，根據最新結果，民主黨保住參議院控制權，共和黨仍有機會贏下眾議院，但先前民調預測共和黨「紅色浪潮」（Red Wave）席捲的情況卻未實現。CNN報導，川普被許多共和黨人視為選情失利的罪魁禍首，但他正在致電政治盟友，鼓勵大家把怒氣轉向參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）。

支持麥康諾的共和黨政治行動委員會（PAC）、參議院領導基金（Senate Leadership Fund）耗資500多萬美元，發布廣告攻擊川普支持的阿拉斯加州參議員候選人齊巴卡（Kelly Tshibaka），試圖保住現任共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski），同時取消亞利桑那州960萬美元的電視廣告，而當地共和黨候選人馬斯特斯（Blake Masters）慘遭民主黨的凱利（Mark Kelly）擊敗。

▲川普長期不滿麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）



對此，川普公開批評麥康諾「過度關注」阿拉斯加州參議員選情，卻忽略其他地區的激烈競爭。馬斯特斯更直接把他的敗選歸咎於麥康諾的「惡意」及「完全無能」。

事實上，川普一直都很不滿麥康諾，根據《紐約時報》記者哈博曼（Maggie Haberman）指出，他曾稱麥康諾是「一坨大便」和「老烏鴉」，不僅多次攻擊對方，還稱參院共和黨領袖的位置應該被取代。而知情人士透露，川普這周向每一位與自己談話的人表達對麥康諾的不滿，「他沒有提出明確要求，但他想要看到更多共和黨人向麥康諾究責。」

共和黨下周將舉行領導層選舉，雖然麥康諾似乎獲得足夠支持，可望再度當選，成為美國史上任期最長的參院政黨領袖，但他確實面臨黨內日益增長的不滿聲浪，導致一些參議員呼籲延遲投票。不過，目前沒有共和黨參議員表態競選、挑戰麥康諾。