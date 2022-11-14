美韓雙邊峰會聚焦北韓　拜登承諾動員所有「可用手段」應付核威脅

▲拜登與尹錫悅展開50分鐘的美韓雙邊會談，聚焦如何應對北韓核武威脅。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登與南韓總統尹錫悅昨（13）日在柬埔寨首都金邊舉行雙邊會談，雙方針對北韓（朝鮮）核武議題、通膨削減法等議題談論50分鐘，為繼拜登今年5月訪韓後，時隔半年再度舉行、且具有一定規模的美韓高峰會。針對北韓核武導彈威脅全面升級，拜登承諾一旦北韓使用核武，美國將動員所有「可用手段」遏阻。

根據《韓聯社》，其實自從拜登訪韓後，尹錫悅今年9月前往紐約出席聯合國大會之際曾與拜登有過數度交談，隨著近來北韓軍事挑釁的頻率與層級提升至前所未有的階段，兩人一致表示擔憂，承諾美韓雙方加強合作、強化聯合防衛態勢等，而北韓若使用任何型態的核武，則美韓兩國將運用「所有可用手段」達成遏阻。

南韓總統辦公室指出，尹錫悅除了向拜登表達南韓願與美國達成緊密合作的意志，還表示，「一定要讓北韓搞清楚，就算透過發展核武與導彈仍舊一無所獲。為了應對北韓日漸提升的核武能力，美韓兩國之間必須實際強化擴張遏阻能力。」

尹錫悅在對話中表示，美韓兩國目前已透過國家安全保障會議（NSC）、國防當局進行與擴張遏阻相關的緊密合作，他同時督促拜登，盼美國能持續對建構強而有力的擴張遏阻系統保持關注。

根據美國白宮，針對尹錫悅的擔憂，拜登再度承諾將向南韓提供所有可用的擴張遏阻方式，包括核武能力、常規性武器能力、飛彈防禦能力等所有防禦手段。

至於美國先前曾通過《通膨縮減法》（IRA），此法將南韓產製電動車排除在美國租稅適用範圍之外，導致南韓產製電動車將失去競爭力，一度引發南韓企業不滿，相關議題登上此次美韓峰會討論桌。尹錫悅表示，「通膨削減法相關溝通頻道已緊密啟動，今年10月拜登透過親筆書信，展現美國有意展開協商。」

對此，拜登則表示，「南韓企業在汽車、電動車電池等領域上，對美國經濟的貢獻很大。考量到這一點，（我認為）應該著手討論通膨削減法的實踐方案。」

尹錫悅也向拜登提到了先前他於11日所發佈的「韓版印度太平洋戰略」構想，他表示東南亞國協與太平洋島嶼國家是南韓在印太戰略上極為重要的合作夥伴，他也透露南韓已經決定將正式參與由美國所倡議的藍色太平洋夥伴（Partners in the Blue Pacific）。

另外，美國白宮的新聞稿提到，拜登與尹錫悅討論將就俄烏戰爭向烏克蘭提供人道支援，同時向俄羅斯追究戰爭責任。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》