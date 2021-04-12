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乾旱紅色海浪+坑洞！台南鹽田「火星奇觀」　攝影師驚：外星人登陸

▲▼乾旱紅色海浪+坑洞！台南七股鹽田「火星奇觀」。（圖／東森新聞）

▲乾旱出現紅色海浪+坑洞！台南七股鹽田「火星奇觀」。（圖／東森新聞） 

記者許力方／綜合報導

久旱未雨，中南部水情吃緊，尤其中部地區恐進入「供四停三」的危機，讓民眾憂心忡忡，台南七股著名的鹽山附近出現罕見奇景，引發熱烈討論，原來是一處「紅白相間」的廢棄鹽田，水面呈現紅褐色澤，與一圈圈白色泡沫和凹洞映襯之下，彷彿火星表面一般，讓不少攝影師爭相前往，驚呼「像外星人登陸。」

「想說地球上還有可以看到這種東西嗎？」有民眾慕名而來取景，拍下一張張美照，背景的廢棄鹽田，水質透出神秘的紅褐色澤，底下一個一個圓形的凹洞，以及表面的白色泡沫，光線折射下，呈現優美的紅白奇特景緻，讓在場的民眾直呼「很新鮮」。也有來朝聖的民眾說，國外有粉紅色的景，台灣則是紅色的，因為喜歡拍照，就跑來看看，覺得非常漂亮。

▲▼乾旱紅色海浪+坑洞！台南七股鹽田「火星奇觀」。（圖／東森新聞）

▲▼乾旱紅色海浪+坑洞！台南七股鹽田「火星奇觀」。（圖／東森新聞）

攝影師蔡義群受訪時也形容，鹽田上一圈一圈的痕跡，有點像彩色的波波草，也有點像是外太空的景色，「像外星人登陸我們地球上」，覺得非常奇特。

事實上，該處為七股區頂山里鹽山附近的廢棄鹽田，已沒有在曬鹽，近期被人發現出現紅水奇景，七股鹽山旅遊課就表示，這樣的景象也是因為乾旱所致，海水蒸發後，圓圈凹洞周邊一圈圈就是曬出來的粗鹽，紅褐色的水質則是因為海水中過度元素和一些藻類，導致出現不同的顏色。

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乾旱火星台南鹽田七股鹽田

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