2020年台南野放「T85」黑琵　在北門廢鹽田現蹤

▲台南市長黃偉哲2020年野放的「T85」黑面琵鷺，台南市生態保育學會副總幹事黃永豐10日上午在台南北門水晶教堂旁邊的廢棄鹽田發現其行蹤。（圖／黃永豐提供，下同）

記者林悅／台南報導

「2021年黑面琵鷺保育季」發動尋找黃偉哲市長2020年野放的「T85」黑面琵鷺活動，台南市生態保育學會副總幹事黃永豐，10日上午在台南北門水晶教堂旁廢棄鹽田發現其現蹤，黃永豐與鳥友都十分振奮。

台南市生態保育學會理事長邱仁武指出，該會副總幹事黃永豐及志工邱景威，於2020年1月19日在台南學甲濕地生態園區巡查時發現1隻有異狀的黑面琵鷺，經診斷為肉毒桿菌中毒，由動物醫院施打抗血清藥劑並安置養病，歷經月餘日漸康復，送往特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練康復，為後續追蹤將其繫上「T85」腳環，2月26日由市長黃偉哲在學甲濕地生態園區野放，共同歡送康復的黑琵回歸大自然，秋冬時分再飛回台灣度冬，2020黑面琵鷺保育季發動找尋「T85」黑面琵鷺的蹤跡，12月12日近午時分被鳥友胡榮顯在台17嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭發現了，而且健康活潑覓。

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今年「2021年黑面琵鷺保育季」，再度發起尋找「T85」黑面琵鷺的活動，11月10日上午9時左右，黃永豐在台南北門水晶教堂旁邊的廢棄鹽田，發現「T85」黑面琵鷺的行蹤，黃永豐趕緊拿起照相機猛拍100多張鏡頭；黃永豐感到相當振奮而且熱淚盈眶，他說這隻黑琵去年被他救上岸抱在懷裡送醫急救，竟然還可以2年健健康康的每年飛行2000多公里重回台灣度冬，他真的相當感動。繼黃永豐通報找到「T85」黑面琵鷺後，拍鳥俱樂部的鳥友鄭宗達也通知拍到「T85」的行蹤照片，將擇期請黃偉哲市長頒獎。

邱仁武理事長說，學會志工曾經在2003年起至2014年連續11年記錄到1隻斷1隻腿的黑面琵鷺，每年都飛回到台南黑琵保護區度冬，證明台南推動生態保育環境有成，市長黃偉哲去年野放的「T85」黑面琵鷺，持續2年飛回台灣度冬，希望2022年還能夠有機會再看到「T85」。