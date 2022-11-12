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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

參戰高雄市長學經歷全空白　「神秘素人」真面目曝：想發起革命

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長辯論政見會今（12）日下午2點正式登場，其中，神秘政治素人鄭宇翔不只在發表政見時爆出狂言，稱要把高雄打造成反攻大陸的基地，在總結時，更驚爆未來施政要全民皆兵、大打訊息戰，還要發展駭客軍團。他事後受訪時提到，他想要做的是發起一場革命，反攻大陸只是過程，最終是希望落實三民主義在全中國。

▲▼高雄市長候選人鄭宇翔。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市長候選人鄭宇翔。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市長候選人鄭宇翔。（圖／記者賴文萱攝）

41歲的神祕素人鄭宇翔在選舉登記第一天，搶頭香登記參選高雄市長，但選舉公報上學經歷全空白，讓外界封他最神秘低調的候選人。今天他在5分鐘政見發表會時竟爆出狂言，要學習國父精神，滅掉中國再建立中國，要把高雄打造成一個「反攻大陸基地」。

對於給自己今天的政見辯論會表現打幾分？鄭宇翔說，他自己沒有特別去評估，只是盡可能把他該說的、心中的想法完整的陳述。

▲▼高雄市長候選人鄭宇翔。（圖／記者賴文萱攝）

▲鄭宇翔說，他想要做的是發起一場革命，反攻大陸只是過程，最終是希望能落實三民主義在全中國。（圖／記者賴文萱攝）

被問及他的神秘背景及學經歷，他說，他覺得沒必要提供，主要就是強調大家去了解他的政見，還有他今天在政見發表會所講的，「這應該是過去很久都沒聽過的事，包括在他參選以來，也都沒有提到過，應該很久沒有人敢提。」

至於認為高雄有什麼潛力可以做為反攻大陸基地？他說，他在發表會有提到，高雄作為一個國家都可以，所以完全有這個資格去作為一個反攻基地。

但是否代表不一定要反攻大陸、高雄也可獨立？他則說，他想要做的是發起一場革命，反攻大陸只是過程，最終是希望能落實三民主義在全中國。

▲▼高雄市長政見辯論會，柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔、陳其邁合影。（圖／高雄市選委會提供）

▲高雄市長政見辯論會，柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔、陳其邁合影。（圖／高雄市選委會提供）

事實上，在今天最後候選人總結時，鄭宇翔也重申他的政見理念，未來方針是要軍事與經濟並重，經濟部份全方面提升，相關政見歡迎大家上他的競選網站看，至於軍事部分，他參考以色列方式列出3大方向，包含全民皆兵、全方面發展軍工國防產業、大打訊息戰。

鄭宇翔說，他的全民皆兵要透過教育達到效果，從小扎根，未來要讓國民確實練習野外求生，到靶場射擊練習，接受各種軍事訓練，所以他會廣設射擊練習場，讓大家熟悉軍事槍械設備。

▲▼高雄市長政見辯論會，鄭宇翔發表政見。（圖／高雄市選委會提供）

▲高雄市長政見辯論會，鄭宇翔發表政見，稱要把高雄打造成一個「反共基地」。（圖／高雄市選委會提供）

至於發展軍工國防產業部分，他未來強調自製，包含製造槍械、彈砲、船隻、無人機等等，其中，無人機會採用軍民兩用，戰爭時候徵收回軍用。訊息戰部分，他說，台灣對於訊息的保護很缺乏，像是LINE、FB的伺服器都設置在國外，假如中國有心，透過買的或是駭客都能取得個資，取得資訊後就可透過網路或是安插在台灣間諜影響或操控。

所以他未來會採用自製的社群網站，將主機放在高雄強力保護管控，同時發展駭客軍團，從中國找出可用的訊息，來達成反攻大陸目的。他僅花了3分30秒講完結論，超狂發言依然震驚眾多網友。

▲高雄市長政見辯論會，柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔、陳其邁合影。（圖／高雄市選委會提供）

▲高雄市長政見辯論會，柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔、陳其邁合影。（圖／高雄市選委會提供）

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