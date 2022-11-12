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快訊／藍營六都造勢人數破5萬！　侯友宜嗨帶動跳「波浪舞」

▲▼國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，侯友宜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

國民黨中央今（12）日晚間於新北市板橋主辦「六都聯合造勢」，晚間8點半時，主辦單位喊出，現場人數達到5萬人時，新北市長候選人侯友宜一上台，什麼話都還沒說，馬上要求現場民眾，打開手機的手電筒，在一片燈海中， 帶動現場跳起波浪舞，同時也唱出知名歌手任賢齊的《再出發》，要現場市民一起來同樂。

侯友宜上台後，首先邀請全場民眾開啟手電筒，一起跳「波浪舞」，萬點光芒閃耀全場，更映照在每個人快樂的臉龐。侯友宜表示，選舉要秉持「健康、快樂、有希望」的理念，選願意好好做事情的人，他會跟所有市民攜手前行，讓年長者有快樂晚年生活、年輕人可以減輕負擔，一代代接棒、扛起責任，並不要忘記在年底大選也支持18歲公民權，「是時候了，挺18！」

侯友宜表示，他是菜市場長大的孩子，摸到攤販的手就像摸到父親的手，他始終記取父親教誨，「好好做事、認真做事」，這些年，新北市已經大幅改變，如今有最好玩的熊猴森樂園，沉痾數十年的五股垃圾山、新泰塭仔圳也已脫胎換骨，捷運、公托、托老等建設更持續推進中。侯市長並強調，台灣不大，應該不分你我，團結在一起，找回樸實、樂觀、正向的力量，「11月26日這一戰非常重要，希望全部人都可以站出來，用選票守護中華民國，贏回台灣未來！」

侯友宜致詞結束後，也當起非常稱職的「最強母雞」，邀請其他5都候選人及黨主席朱立倫再上台，一起向全場支持者展現藍軍大團結。而此時背景音樂也播放知名歌手任賢齊的《再出發》，象徵藍營要從新北再出發，並繼2018地方選舉大勝後，2022要「再創高峰」！
 

▲▼國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，侯友宜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，侯友宜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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