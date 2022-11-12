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「只要台南翻轉全台就翻轉！」　謝龍介：讓良善的聲音捍衛台灣

▲▼國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，謝龍介。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，謝龍介致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

國民黨今天晚間於新北市板橋區第一運動場前廣場舉辦「再一次歡呼 六六大勝」六都合體大造勢活動，六都市長候選人齊聚，逾萬名支持者擠爆會場。台南市長候選人謝龍介致詞時指出，台南不再是綠到出汁，台南已經覺醒，只要台南翻轉，全台就會翻轉。

謝龍介表示，看到大家這麼熱情，他知道1126善良的力量會起來、改革的聲音會出現，各種善良的聲音都會出現。但台南卻發生槍擊案，歹徒連開88槍，蔡英文總統說要掃蕩槍毒、黑金，從北到南她們的候選人身旁卻都是黑金，只因利益分配不均、官商勾結，被開槍的對象竟是民進黨台南市長候選人黃偉哲的競選總幹事郭再欽。

▲▼國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，謝龍介。（圖／ETtoday攝影中心攝）

謝龍介說，後來抓到一個嫌疑犯，半夜聲請羈押，後來2萬元交保，不管辦案過程如何，黃偉哲你的總幹事去喬選舉喬不好，結果搞到開槍，質問黃偉哲要不要出來面對。10月23日蔡英文幫黃偉哲站台，當時還鼓掌歡迎總幹事，結果17天後說當天是口誤介紹，大家才不會相信。

謝龍介說，台南如果翻盤，全台灣就翻盤了， 11月26日各位不要忘記，要讓良善的聲音、神聖的選票捍衛台灣的價值善良，不是官商勾結、不是從頭吃到尾，民進黨說一套做一套，說要掃除黑金，結果晚上找來吃飯，蔡總統若要剷除黑金就先來台南，不要再說「台南綠到出汁」，台南已經覺醒。
 

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