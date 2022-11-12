細數六都候選人優點！　盧秀燕曝「看著蔣萬安長大」：他家教很嚴

▲國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，盧秀燕致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（12）日晚間6時在板橋第一體育場舉辦「六六大順」六都造勢活動，「最強母雞」台中市長候選人盧秀燕發表演說，細數其他5都首長候選人的異同，強調大家都是堅持「正派選舉」，當中特別提到跟蔣孝嚴以前是立院同事，所以看著蔣萬安長大，深知他受到嚴格家教，未來若當市長，台北首都一定以蔣為榮。

盧秀燕表示，「自己一出來，就有人對我吹口哨，很久沒聽到，謝謝大家的鼓勵！」她說，選舉剩最後14天，今天是國民黨六都候選人最後一次合體，大家在後台互相加油打氣，場面非常感動，而這場選戰是為了國家、為了城市、為了人民奮鬥，是一場艱鉅的選戰。

盧秀燕接著強調，6位候選人彼此是很要好朋友，多年來都有交情。她接著細數，侯友宜出身警察，還拿到警察博士，從以前就出生入死，保護人民，「連死都不怕的人，一定會守護城市、保護人民！」

盧秀燕續指，自己跟台北市長候選人蔣萬安爸爸蔣孝嚴以前是立院同事，看著蔣萬安長大，深知蔣家的家教很嚴格，重視教育跟禮節，蔣後來到國外U-Pen（賓州大學）拿到法學博士，擔任國際商務律師，因此有國際觀，回國後擔任立委則在專門保護弱勢的衛環委員會，表現極為傑出，未來若當市長，台北首都一定以蔣為榮。

盧秀燕也說，桃園市長候選人張善政是極少數專攻科技的官員，當過谷歌台灣總監、行政院長，如今競選國門之都桃園，一定會把桃園治理得很好。接著提到台南市長候選人謝龍介，她指台南「綠色光譜」很強，但謝為了人民不怕打壓、不怕封鎖，勇於為台南人民發聲，她常稱謝「大俠」，因為有一顆俠義之心。

最後，盧秀燕介紹高雄市長候選人柯志恩，她們都是媒體人出身，也都得過金鐘獎，後來柯在國外轉為教育人士，回國擔任教授，未來如果當選，跟自己都會是「媽媽市長」。盧秀燕結尾時強調，6位候選人都是堅持正派選舉，未來如果執政會不分黨派、不分顏色、不分族群、不分地域，好好建設、服務人民，希望大家在最後關頭一起幫忙催票。