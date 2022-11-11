蓋洛普民調綠營落後6%　鄭運鵬：尊重民調、加倍努力邁向勝選

▲針對蓋洛普民調還落後藍營張善政近6%，民進黨桃園市候選人鄭運鵬今（11）日受訪指出，對封關前民調我們都尊重，會做最後努力。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對蓋洛普民調仍落後藍營張善政近6%，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（11）日下午受訪時表示，封關前會有很多民調，但有些民調會有樣本上與機構上的誤差，包括政黨支持度與各縣市狀況不太一樣，我們都尊重。封關前我們會做最後的努力把行程加倍，讓大家從早到晚都看得到桃園隊的努力，這是我們邁向最後勝選的目標與方向。

鄭運鵬今天下午在前立委洪慈庸與多名黨籍市議員候選人陪同下到平鎮區掃街拜票，會前受訪時再度針對民調落後提出看法，鄭運鵬指出，封關前會有很多民調，有一部分是策略性民調，我們不看數字，看的是趨勢。有些民調裡會有樣本上與機構上的誤差，包括政黨支持度與各縣市狀況不太一樣，桃園也有些不一樣狀況，我們都尊重他們做的民調，封關前會做最後的努力。我們會將行程加倍，讓大家從一大早、中午到晚上都看得到桃園隊的努力，這是我們最後邁向勝選的目標與方向。

鄭運鵬認為，張善政先生，如果如他所說用良善贏得市民朋友支持，但也希望他所背書的這些詐騙政黨，這些紅統政黨，利用市民朋友的良善，詐騙幾十億、甚至賣假藥，影響市民朋友的健康，他應該公開說明清楚，為什麼要當這些人的最高顧問或總顧問，讓這些人利用他的合照、背書去詐欺，這應該公開說明，甚至向受害者們道歉，這才是真的良善。

鄭運鵬還說，國民黨內部民調部分，當然是有他們的策略性運用，我想他們如果不用策略性民調，大概對於桃園市勝選沒有信心。我們是一步一腳印，用鄭文燦市長8年的政績，和我們的政策以及最後所有選舉活動努力，相信兩相比較下會差別很大。我們有最大的誠意、最好的政績來贏得市民朋友在11月26日的支持，繼續連任來服務桃園市民。

蔡英文總統昨晚提到桃園市全台最激烈戰區，是否代表選情緊張？鄭運鵬強調，在市政交接轉換期，總是會有些選舉上面與選民上的變動，四年前張善政先生的好搭擋韓國瑜先生，他在高雄也的確捲起一陣旋風，讓當時第一名的高雄市政，到最後讓韓國瑜當選，但花了兩年的代價，才讓陳其邁兩年拼四年，最後回來服務高雄。我想交接期，四年前的高雄與現在桃園是一樣的，我們把握鄭文燦市長8年好成績，我們還是要謹慎以對，畢竟這不是鄭文燦市長的連任。我相信桃園市民朋友，都會把運鵬的當選，當作是鄭文燦市長的接續，在鄭市長基礎上，才有辦法更上一層樓，才有辦法迎接護國神山台積電，相信這些都是市民朋友生活上感受得到也期待的到，下一個黃金八年，必須由運鵬來接替。

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