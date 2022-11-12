新竹封關民調！雙虹廝殺激烈　高虹安25.6%領先沈慧虹23.38%　

▲新竹市長最新民調出爐。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

記者鄭佩玟／台北報導

年底九合一倒數不到兩周，中廣與《蓋洛普》合作，在民調封關前，公布新竹市長最新數據，民眾黨候選人高虹安和民進黨候選人沈慧虹勢均力敵，分別拿下25.6%、23.38%支持度，而國民黨候選人林耕仁則是以17.35%支持度敬陪末座。

▲中廣蓋洛普新竹民調。（圖／中廣提供）

根據中廣蓋洛普最新民調資料顯示，新竹市長選情呈現雙虹爭霸的局面，支持度方面，民眾黨候選人高虹安以25.6%支持度暫居首位，民進黨候選人沈慧虹以23.38％緊追其後，二人支持度與前期相比皆同步下降，高虹安在10月31日支持度為25.96%，沈慧虹則是25.96%；至於國民黨候選人林耕仁的支持度則是從14.04%上揚至17.35%，不過尚未決定的人還則26.29%。

值得注意的是，經過交叉分析顯示，有84.1%的民眾黨選民、26.43%的國民黨選民支持高虹安，沈慧虹則獲得84.29%的民進黨支持者支持，但林耕仁僅有56.94%的國民黨選民支持他。中廣董事長趙少康表示，民進黨支持沈慧虹已經歸隊，但國民黨支持林耕仁只有56.94%，已有26.43%流到高虹安那邊，國民黨有11.46%還沒決定，還在想要投給誰。

中廣蓋洛普本次調查於11月8日至11日進行，電話訪問1070位設籍新竹市的成年民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點以內。

▲新竹市封關民調出爐，高虹安險勝沈慧虹。（圖／中廣蓋洛普提供提供）