兒參選苗栗三灣鄉村長「父買票賄選」　每票1千元...5萬交保

▲一名父親為使身為村長候選人的兒子當選，以每票1千元行賄。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵、翁子皓／苗栗報導

苗栗地檢署昨（11）日偵辦一起賄選案件，徐姓父親為幫助身為苗栗縣三灣鄉某村長候選人的兒子當選，竟以每票1千元為代價行賄，檢方通知徐姓父子及涉嫌收賄的選民到案說明，檢方訊問後，讓徐父5萬元交保，徐姓候選人與選民則請回。

苗栗地檢署指揮法務部調查局苗栗縣調查站、中部地區機動工作站、苗栗縣警察局頭份分局，共同偵辦徐姓父親為其子買票的案件。專案小組在昨日動員檢察官3名、檢察事務官2名、司法警察30餘名，通知涉案的徐姓父子，以及涉嫌收受賄賂選民14人到案說明，並查扣賄選款項5千元。

檢察官訊問後，認為徐姓父親賄選嫌疑重大，但無羈押必要，諭知交保5萬元，徐姓候選人及其他選民則請回。

檢方表示，距離投票日僅約兩週時間，苗栗查賄團隊將以維護選舉公平為首要任務，並持續積極查賄、防杜假消息、掃蕩選舉賭盤以及地下通匯。檢方呼籲，舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為，請勿以身試法。苗栗地檢署對於所有檢舉賄選案件均有嚴謹之保密措施，請民眾勇於檢舉不法（檢舉專線：0800-024099按4），共同為乾淨選舉努力。