北市長選舉公辦政見會今10點登場　蔣陳黃三人王不見王

▲投票。（圖／記者周宸亘攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會將於今日登場，北市選舉委員會11日表示，台北市長選舉共有12人參選，12名候選人都會參加。至於民眾最關注的「三腳督」登場順序，最先登台的為無黨籍候選人黃珊珊，再來民進黨候選人陳時中，最後則為國民黨候選人蔣萬安。

北市選舉委員會指出，台北市選舉委員會辦理之「台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會」共計辦理2場次，分別於今日及15日上午10時舉行。而今年為因應新冠肺炎疫情，中選會已訂定「111年地方公職人員選舉候選人申請以視訊方式參加公辦政見發表會作業要點」，準備好視訊設備，民眾可透過北市有線電視系統公用第3頻道及YouTube觀看。

另因今年候選人眾多，公辦政見發表採分時段辦理，每位市長候選人發言時間為30分鐘，發言時段由5號童文薰及11號謝立康開始，接著依序為3號鄭匡宇及7號蘇煥智、8號黃珊珊及10號唐新民、1號張家豪及9號施奉先、4號黃聖峰及12號陳時中、2號王文娟及6號蔣萬安。

根據北市選舉委員會統計，台北市第8屆市長選舉人數約有202萬人，而憲法修正案公民複決部分，選舉人數為203萬人，已備有1755處投開票所，有效分散人潮。北市選舉委員會強調，選舉公報及投票通知單從11月14日起，由各區里幹事逐戶發送至各家戶，若23日仍未收到，民眾可以於戶籍所在地之區公所連繫協助補發。