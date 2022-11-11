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快訊／桃園轎車撞斷2電桿釀4傷！18歲男失去心跳　雙向道路封閉

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市江姓男子今（11）日下午1時許，開車搭載3名男性友人外出，行經蘆竹區富國路三段往南崁路方向時，疑似車速過快失控撞上路旁電線桿，還扯斷電線，重大撞擊導致車上4人都受傷，其中後座楊姓男子無呼吸心跳，目前車上4人都送醫治療，這場意外也造成現場雙線道路封閉搶修中。

▲桃園市江姓男子今天下午開車搭載3名男性友人經過蘆竹區富國路三段附近，疑似車速過快撞斷路旁電線桿還扯斷電線，釀成車上4人都受傷，其中楊姓男子無呼吸心跳。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市江姓男子今天下午開車搭載3名男性友人經過蘆竹區富國路三段附近，疑似車速過快撞斷路旁電線桿還扯斷電線，釀成車上4人都受傷，其中楊姓男子無呼吸心跳。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區富國路三段今天下午發生車禍意外，救護人對傷者搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區富國路三段今天下午發生車禍意外，救護人對傷者搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，今天下午1時47分接獲通報指稱，蘆竹區富國路三段1460號前發生車禍，立即指派蘆竹分隊趕往救援，現場有4名傷者已被拉出車外，救護人員給予傷者頸圈、長背板、AED與CPR等急救處置，其中18歲楊姓男子無呼吸心跳，外科OHCA，已送往林口長庚醫院；23歲陳姓男子有右肩疼痛，意識清楚，送林口長庚醫院；22歲潘姓男子，頸部擦傷，意識清楚，送往林口長庚醫院；22歲江姓男子（駕駛），左小腿擦傷，意識清楚，送往桃園敏盛醫院。

▲桃園市蘆竹區富國路三段今天下午發生車禍意外，電線桿被扯斷橫躺道路中央。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區富國路三段今天下午發生車禍意外，電線桿被扯斷橫躺道路中央。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方調查，22歲江姓男子駕駛轎車由蘆竹區長興路往富國路方向，行經南崁路口時，疑因車速過快失控衝撞路旁電線桿，並拉扯另一根電線桿斷裂，導致現場電線扯落地面，另事故現場整排住戶因電線扯斷停電，警方也無法調閱現場監視畫面。

▲桃園市蘆竹區富國路三段今天下午發生車禍意外，肇事車輛車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區富國路三段今天下午發生車禍意外，肇事車輛車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方為江姓駕駛進行酒測，酒測值為零，目前現場正由員警實施交通管制與疏導中，台電單位人員正在現場搶修中，至於車禍意外正由警方調查原因，以釐清肇事責任歸屬。

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