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蔡英文桃園沿海輔選　男攜槍被逮掰「撿到的」...下場曝光

▲桃園市江姓男子10日晚間攜帶玩具手槍圍觀蔡英文總統在觀音造勢晚會，被員警當場查獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市江姓男子10日晚間攜帶玩具手槍圍觀蔡英文總統在觀音造勢晚會，被員警當場查獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統11月10日晚間出席民進黨桃園市長候選人鄭運鵬大園、觀音、新屋等3區聯合造勢晚會，但活動前大園警方在發現圍觀的江姓男子疑似持有手槍上前盤查，江男辯稱手槍是在路旁拾獲，而且是玩具槍，本想交給警方卻遭誤認持有，警方帶回派出所偵訊，但江男拒絕夜間偵訊，遲至昨（11）日下午才製作完筆錄，晚間依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署複訊。檢方複訊後諭知以1萬元交保。

▲桃園市江姓男子10日晚間攜帶玩具手槍圍觀蔡英文總統在觀音造勢晚會，被員警查獲的玩具手槍。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市江姓男子10日晚間攜帶玩具手槍圍觀蔡英文總統在觀音造勢晚會，被員警查獲的玩具手槍。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，案發時間為10日晚間6時許，地點則為會場外，當時民眾已開始進場，總統與市長鄭文燦等人尚未抵達，過程中24歲的江姓男子被警方察覺持有手槍，但不服員警盤查，員警在其身上起出一把玩具槍，江男自辯稱是玩具槍，是在會場旁邊路邊拾獲後隨身攜帶。

江姓男子與警方爆發激烈口角，一度掏出玩具槍指向盤查員警，隨即被優勢警力制伏逮捕，並帶回派出所偵訊。員警查出手槍枝是模型玩具槍，無法擊發，連擊發BB彈之功能都沒有，江姓男子拒絕夜間偵訊，警方持至昨天下午完成筆錄製作，依妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦，桃檢檢察官複訊後，諭知以1萬元交保候傳。

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