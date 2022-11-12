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涉賄選共和黨主席周克琦被偵訊「比神秘數字」　拒10萬交保遭聲押

▲▼333政黨聯盟、共和黨主席周克琦。（圖／記者劉昌松攝）

▲共和黨主席周克琦因涉嫌賄選案遭檢調約談，他否認犯罪且拒絕交保，改聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

「共和黨」主席兼「第三勢力333政黨聯盟」主席周克琦，疑似為特定市長、市議員候選人舉辦餐會並發放走路工，涉嫌違反《選罷法》，台北地檢署昨（11）日兵分6路發動搜索，並約談周克琦等7人，檢察官複訊後諭令10萬元交保，不過周克琦否認犯罪且拒絕交保，改聲押禁見。

調查局台北市調處獲報，周克琦等人涉嫌在在9月到10月間，發放走路工，為特定候選人舉辦餐會造勢助選，涉嫌對有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，因此報請檢察官指揮，依違反《公職人員選舉罷免法》罪嫌展開搜索約談行動，並釐清獲得共和黨支持的候選人，是否參與賄選弊端。

11日檢調兵分6路發動搜索，同案遭約談的多名涉嫌人已陸續獲得請回、限制出境出海等處分，周克琦稍早被移送台北地檢署時，面對媒體詢問，伸出3根手指頭說：「沒有賄選，放心，沒賄選。」

檢察官複訊後，認為周克琦及受贊助的潘姓友人涉犯《選罷法》，各諭令10萬元交保，另外5名支持者及重要幹部等人均被限制出境後請回，不過周克琦否認犯罪且拒絕交保，改聲押禁見。

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