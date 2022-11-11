賴士葆封蘇貞昌「吵架內閣」帶壞閣員　蘇揆連3聲「亂講」：但尊重

記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌11日至立院施政報告並備質詢，國民黨立委賴士葆詢問，蘇貞昌最近脾氣不好，是否因為快要沒院長做？若被撤換，還有什麼事想做？對此，蘇貞昌回應，沒有脾氣不好，「你問我都笑笑」蘇表示，自己還有很多事情沒做完，每天都當最後一天，福國利民還有很多事沒做。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌上午質詢時和國民黨立委洪孟楷起口角，下午質詢時，賴士葆詢問，今天是這個會期最後一次備詢，蘇貞昌最近脾氣不好，像早上這樣大小聲，「看你有一點權力失落焦慮症，哈！快要沒有院長可以做，齁！現在脾氣變很壞，很糟糕。」

對此，蘇貞昌笑答，不會啦，「你問我都笑笑，以禮相待我加倍奉還，人對我不客氣，我對他更不客氣，你這樣資深有修養，一個一個問清清楚楚，他跟你不一樣，剛剛當立委那個樣，毫無修養！」

賴士葆指出，院長來立法院是客，要客氣點，院長常跟立委大小聲，部會閣員有樣學樣，像衛福部長薛瑞元之前都很客氣、相當專業，現在卻動不動跟立委大小聲，他要封蘇貞昌「吵架內閣」，帶壞閣員。

對於被封「吵架內閣」，蘇貞昌連說3次「亂講」，蘇表示，尊重其看法，但不正確，通常是立委比較大聲，如果別對人家抹黑，公務員也不會這樣，起碼他的尊嚴要尊重，立委利用免責權講話不用負責，亂講一通，還浪費司法資源告人家，不足取。