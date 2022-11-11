民進黨7選將不辭立委　國民黨轟：有信心選贏就辭給我們看

▲國民黨文傳會副主委林家興。（資料照／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安昨日宣佈請辭立委，民進黨秘書長林錫耀受訪時評斷，請辭是選舉策略，民進黨7名參選縣市首長的現任立委會好好打正規戰，用個人優質條件、訴求，爭取民眾認同和支持。對此，國民黨文傳會副主委林家興今（11）日表示，若民進黨「有信心勝選可以辭給我們看」，現在定調不辭職，根本是打奧步戰。

對於民進黨7位立委要不要辭，林錫耀說，黨很早就有共識，請辭立委是一種選舉策略，不過，與其在選舉採取這樣手段，不如好好打正規戰，用個人優質條件，爭取民眾認同。對於媒體追問，所以7個黨籍立委都不會辭，林錫耀回說，「當然」。

林家興批評，民進黨以前轟對手帶職參選，今天民進黨縣市長候選人卻不敢跟進蔣萬安請辭立委，想要維持立院優勢，繼續通過違憲濫權惡法，若「有信心勝選可以辭給我們看」，民進黨定調不辭職，根本是打奧步戰。

林家興進一步表示，兼有立委身分的民進黨縣市長候選人若是因手頭上仍有很多選民服務工作要完成，就像國民黨南投縣長候選人許淑華一樣，那就講清楚，大家也能接受，現在卻只透過民進黨黨秘書長林錫耀定調要打正規戰，不敢辭，就是心虛。