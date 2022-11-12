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Live／國民黨決戰北台灣！　「母雞」侯友宜領軍六都選將「板橋大造勢」

▲▼國民黨全代會,在黨主席朱立倫帶領下,黨提名直轄市市長及縣市長候選同志一齊上台展現團結。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨全代會，在黨主席朱立倫帶領下，黨提名直轄市市長及縣市長候選同志一齊上台展現團結。（資料照／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

決戰北台灣！國民黨中央今（12）日晚間六時在板橋第一體育場舉辦六都大造勢活動，將由「最強母雞」新北市長侯友宜領軍，合體其他5都候選人，高雄市長候選人柯志恩、台南市長候選人謝龍介、桃園市長候選人張善政、台北市長候選人蔣萬安、台中市長盧秀燕將依序大進場。黨主席朱立倫也會與六都候選人共同號召「六六大勝」大團結。《東森新媒體ETtoday》將為您全程轉播。

六都聯合大造勢活動，將從晚間6時開始進行暖場，包括歌曲歡唱、莊敬高職啦啦隊表演，也有葉元之、周勝考等在地議員熱場。7時29分，首位六都候選人先從柯志恩開始大進場，接著依序是謝龍介、張善政、蔣萬安、盧秀燕。

緊接著7時45分，黨主席朱立倫登台並發表「六六大勝」大團結致詞，隨即依序由柯志恩、謝龍介、張善政、蔣萬安、盧秀燕各發表6分鐘政見演說。當晚的壓軸大場面，是新北市議長蔣根煌、副議長陳鴻源帶領38位新北市議員大進場，侯友宜將在議員簇擁下「壓軸大進場」，並發表6分鐘政見演說。

侯友宜政見演說結束後，會再次邀請六都候選人及黨主席朱立倫上台，一起向全場支持者展現藍軍大團結。而此時背景音樂將播放知名歌手任賢齊的《再出發》，象徵藍營要從新北再出發，並繼2018地方選舉大勝後，2022要「再創高峰」！

侯友宜強調，這次選舉主軸就是「好好做代誌」，把新北打造成健康快樂有希望的未來城市，所以這次六都聯合大造勢定位為「同樂會」性質，要把非常開心快樂的氣氛帶給六都候選人。侯友宜競辦執行長張其強也說，相較以往悲情、嘶吼的造勢刻板印象，這次希望六都候選人開心同樂、互相打氣，在黨主席朱立倫帶領下，團結爭取勝利。

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國民黨朱立倫侯友宜2022九合一大選2022新北市長

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