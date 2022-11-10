雲林在地企業回收容器再製建材　打造移動式衛浴設備捐清潔隊

▲青新環境工程公司利用回收食品容器，經過熱熔再製的聚苯乙烯(PS)塑膠粒，押出成形製作成青新木建材，結合傳統木工技法的技藝，打造衛浴設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

青新環境工程股份有限公司體恤清潔隊員辛勞，利用回收餅乾包裝内盒、養樂多瓶及食品容器，經過熱熔再製的聚苯乙烯(PS)塑膠粒，經押出成形製作成青新木建材，結合傳統木工技法的技藝， 打造一座移動式衛浴設備，捐贈給莿桐鄉清潔隊使用，今(10)日揭牌啟用。

▲青新環境工程公司利用回收食品容器，經過熱熔再製的聚苯乙烯(PS)塑膠粒，押出成形製作成青新木建材，結合傳統木工技法的技藝，打造衛浴設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



今日上午雲林縣長張麗善、日友環保科技公司副總經理張永典、青新環境工程公司總經理張財榮、雲林縣環境保護局長張喬維、莿桐鄉長林靖焜等一同為莿桐鄉清潔隊移動式衛浴設備揭牌啟用，並由縣長張麗善致贈感謝獎座，感謝青新環境公司及日友環保公司，為經濟循環再利用提供最佳示範。

縣長張麗善表示，因應2030雲林縣全循環政策規劃，目前已完成廚餘、廢農膜、漁網全循環。並指出，疫情期間清潔隊員從事垃圾清運及消毒作業，不只辛苦且容易與病毒有接觸，為讓清潔隊員可以有一個舒服的盥洗設施，於執行公務梳洗後確保乾淨再回家，保護自己及家人，她特別指示環保局協助媒合。

▲雲林縣長張麗善致贈感謝獎座，感謝青新環境公司及日友環保公司，為經濟循環再利用提供最佳示範。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善並感謝青新公司，看見第一線清潔人員不分日夜辛勞清理家園，捐贈移動式衛浴設備供莿桐鄉清潔隊員使用，疼惜清潔人員的辛勞。另將視莿桐鄉清潔實際使用情況後，補助有需求之鄉、鎮(市)公所清潔隊使用，提供清潔隊更友善的工作環境。

雲林縣環保局也藉揭牌活動呼籲民眾，將各種可回收品妥善分類，交給清潔隊資源回收車回收，不但能減少垃圾量，還能創造再利用之價值，實踐資源從搖籃到搖籃，促進資源永續循環。

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