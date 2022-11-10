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雲林東勢鄉代候選人1票1千元賄選　約談到案遭收押...選民全飭回

▲東勢鄉民代表戴姓候選人疑以千元為對價涉嫌向選區有投票權民眾交付賄賂買票，經法院裁定羈押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲東勢鄉民代表戴姓候選人疑以1票1千元，向選區有投票權民眾買票，被法院裁定羈押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣地檢署指揮偵辦東勢鄉民代表戴姓候選人涉嫌以每票現金1000元之對價交付選民賄選案件，昨（9）日通知鄉代候選人戴男及可疑樁腳、受賄民眾共17人到案，案經檢察官訊問後，認戴男涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，向法院聲請羈押，並經法院裁准羈押禁見。

雲林縣地檢署說明，由檢察官廖易翔指揮臺西警分局、西螺警分局、臺中市政府刑事警察偵六隊、臺中市政府警察局第六分局、調查局雲林縣調查站、刑事警察局電偵大隊第二隊經查，東勢鄉代表戴姓候選人（67歲）涉嫌於登記參選後，以每票現金1000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。

經檢警多日蒐證，為進一步查悉相關事證，於昨日陸續通知候選人戴男、樁腳、選民到案說明及接受檢察官訊問，受賄選民並自動繳回現金不法所得1萬元，被告戴姓候選人涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押，並經法院裁定羈押禁見，其餘人等則請回。

▲東勢鄉民代表戴姓候選人疑以千元為對價涉嫌向選區有投票權民眾交付賄賂買票，經法院裁定羈押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲檢警昨日陸續通知候選人、樁腳、選民到案接受偵訊，選民也自動繳回現金不法所得1萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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