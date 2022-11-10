雲林東勢鄉代候選人1票1千元賄選　約談到案遭收押...選民全飭回

▲東勢鄉民代表戴姓候選人疑以1票1千元，向選區有投票權民眾買票，被法院裁定羈押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣地檢署指揮偵辦東勢鄉民代表戴姓候選人涉嫌以每票現金1000元之對價交付選民賄選案件，昨（9）日通知鄉代候選人戴男及可疑樁腳、受賄民眾共17人到案，案經檢察官訊問後，認戴男涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，向法院聲請羈押，並經法院裁准羈押禁見。

雲林縣地檢署說明，由檢察官廖易翔指揮臺西警分局、西螺警分局、臺中市政府刑事警察偵六隊、臺中市政府警察局第六分局、調查局雲林縣調查站、刑事警察局電偵大隊第二隊經查，東勢鄉代表戴姓候選人（67歲）涉嫌於登記參選後，以每票現金1000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。

經檢警多日蒐證，為進一步查悉相關事證，於昨日陸續通知候選人戴男、樁腳、選民到案說明及接受檢察官訊問，受賄選民並自動繳回現金不法所得1萬元，被告戴姓候選人涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押，並經法院裁定羈押禁見，其餘人等則請回。

▲檢警昨日陸續通知候選人、樁腳、選民到案接受偵訊，選民也自動繳回現金不法所得1萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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