就為「兩字」槓起來！　蘇貞昌問候藍委：你媽媽質詢都沒像這樣

記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌11日至立法院施政報告並備質詢，質詢過程中與國民黨立委洪孟楷發生口角衝突，對於「最低工資法」送入立院審議部分，洪孟楷嗆蘇貞昌講空話，蘇反問「我哪一句話是空話？」洪孟楷又回嗆「哪一句不是空話？」兩人就這樣跳針到質詢結束，麥克風都消音了仍不斷對罵，蘇貞昌更嗆，「你媽媽在質詢都沒像你這樣。」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌今至立院備質詢，洪孟楷質疑，蘇貞昌去年承諾，會儘速把「最低工資法」送入立院審議，但一年過去了法案在哪？

對此，蘇貞昌回應，政府對於勞工的照顧從未懈怠，年年提升基本工資跟時薪遠超國民黨執政時期...蘇講到一半被洪孟楷打斷，洪批評，自己助理準備的回應稿跟蘇貞昌的回應一模一樣。

蘇貞昌中間一度要回應，「我要回應你又要打斷，這樣就講不清楚」、「你問我不給我回答，那你就自說自話」。洪孟楷則嗆聲，「我不知道，人在位總有下台的時候.......」語音未落，蘇貞昌表示，「不知道所以要我回答，不知道只有自說自話，就永遠不知道」、「你就不好好聽嘛」。

洪孟楷此時激動表示，蘇貞昌以為自己在和民代嗆聲，但民意代表是代表台灣2300萬人，其實就是在和台灣人民嗆聲，「不想讓你變成只有嗆聲院長的形象。」

蘇貞昌回應，「開玩笑，我從來沒有嗆聲，我好好回答，是你打斷」。洪孟楷則批評，「如果你要講空話我就會跟你大小聲。」此時蘇貞昌情緒激動，「哪一句是空話。」洪孟楷反問，「你哪一句話不是空話？」兩人就此不斷跳針。

蘇貞昌批評，自己正在回答，「你卻打斷，又說我在說空話，每一次都亂講一通，你這種國會議員，沒有把質詢時間好好運用，是最浪費時間的。」

洪孟楷則回應，自己是人民選出來的立委，站在立法院、代表的是台灣民意，行政院長依法要受立法委員的質詢。蘇貞昌則回嗆，「立法委員我早就當過啦，你媽媽在質詢都不是這種態度」。

此時質詢時間到，議場麥克風已經消音，兩人仍不斷「激動交換意見」，洪孟楷最後嗆，「我不會講你女兒，你也不要扯我媽媽，互相尊重。」