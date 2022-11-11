高雄更狂的來了！今年最大「聖誕光影」　愛河灣試燈搶先看

記者賴文萱／高雄報導

高雄年度必看定目劇！愛河灣聖誕試燈畫面今（11日）提前曝光，預告將化身全台最大聖誕光影展演舞台。唯美浪漫的燈光秀，讓高雄市長陳其邁看了忍不住暴雷，也預告年末的聖誕，期待大家和心愛的人一來再來，在高雄留下最美回憶。



2022台灣文博會及台灣設計展在高雄才剛精彩落幕，成功替高雄帶來許多觀光契機與人潮。為延續這股觀光熱潮，並迎接市民朋友最期待的聖誕節，高雄市政府11日釋出試燈畫面，預告愛河灣將再度化身全台最大聖誕光影展演舞台，讓接近聖誕以及迎接新年的愛河灣燈光展演，成為高雄每年必看的定目劇，帶給市民朋友一個最難忘的聖誕佳節。

陳其邁在臉書PO文暴雷，「相信嗎？這，只是試燈！但就美到⋯我們忍不住，想先跟你暴雷了！愛河灣上的可愛動物，才剛打卡下班。驚喜又再來！愛河灣聖誕試燈畫面提前曝光，浪漫港灣、高流建築與智慧燈光，即將再現更美的夢幻光影場景。精彩的2022，即將劃下尾聲。」

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陳其邁說，這一年，我們一起迎接了許多美好，台灣燈會、文博會、台灣設計展，年末的聖誕，當然也精心準備，延續這樣的美麗。期待大家和心愛的人一來再來，在高雄留下最美回憶。

▲▼今年燈光展演將融入新的聖誕元素，讓聖誕以及迎接新年的愛河灣燈光展演，成為高雄年。（圖／記者賴文萱翻攝）

副市長史哲則說，年底將至，高雄還是不打算放過你！去年首次結合愛河智慧燈光推出聖誕燈光展演大受好評，今年燈光展演更將融入新的聖誕元素，讓聖誕以及迎接新年的愛河灣燈光展演，成為高雄年度必看的定目劇，在整座城市精彩上演。

史哲強調，市長特別提醒，今年聖誕一定要帶給市民朋友溫馨的節慶氛圍，近期燈光測試只是暖身，接著聖誕到跨年還有更多精彩亮點持續推出，一定會帶給大家不斷的驚喜，敬請拭目以待。

文化局局長王文翠表示，這次年終歲末在愛河灣區不僅有聖誕燈光展演，文化局將於11/12起至明年1/2每周末在駁二大義區紅磚廊道、大義公園、海風廣場規劃聖誕市集及表演活動。

▼高雄市政府預告，愛河灣將再度化身全台最大聖誕光影展演舞台。（圖／記者賴文萱翻攝）

高流從11/12開始的《The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會》、高流未來趴，還有金曲樂團麋先生MIXER將於12月24日平安夜於高流海音館登場。今年愛河灣到大駁二藝術特區，從燈光震撼的感官體驗、演唱會的視聽饗宴、聖誕市集的吃喝玩樂，一連串精彩豐盛的高雄聖誕派對，將一路陪伴大家迎接2023年。

文化局指出，「2022愛河灣聖誕燈光展演」目前進入最後測試階段，更多精彩燈光展演內容及資訊將持續推出，請民眾拭目以待。

高流場域的海豚步道、礁群、鯨魚堤岸都是最佳觀賞點，特別提醒這段期間造訪觀賞的市民朋友，在感受燈光展演的同時也避免擁擠，悠遊舒適在廣闊的愛河灣區享受燈光帶來的視覺與聽覺饗宴。