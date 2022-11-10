快訊／桃園娃娃車自撞「包電桿」　司機和4童受傷嚇壞緊急送醫

▲桃園市八德區1輛私立幼兒園娃娃車今（10）日下午4時許自撞路旁電線桿，造成包括司機與4名幼兒受傷。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區1輛私立幼兒園娃娃車今（10）日下午接送幼兒返家途中，不知何故撞上路旁電線桿，導致包括駕駛在內共5人受傷，警方與消防人員到場後，消防局現場處理後發現包括駕駛在內的5名傷者都是擦挫撕裂等傷勢，幸無生命危險均已送醫治療中，至於車禍發生原因正由警方調查中。

八德大湳消防分隊指出，今天下午4時34分接獲報案指稱，位於八德區建國路750巷口發生娃娃車自撞電桿車禍，消防人員派出6名消人員3輛救護車到場救助，初步發現娃娃車無人受困，5名受傷人員包括61歲的駕駛廖姓男子（頭部有10公分撕裂傷、左肩疼痛與右膝擦傷）、4歲張姓男童（左手疼痛）、4歲的王姓女童（嘴唇1公分撕裂傷）、6歲的許姓男童（左手掌疼痛）、6歲的陳姓男童（胸部疼痛），上述5人均分別送醫急救，所幸並無生命危險。

至於車禍發生原因，八德警方正在調查中，由於案發時正值下班尖峰，警方在現場維持交通管制，避免車禍影響正常交通狀況。

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