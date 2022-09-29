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怎麼開的？桃園廂型車撞電桿再撞對向轎車　現場慘狀曝

▲桃園市許姓男子今（29）日清晨7時許駕駛廂型車行經新屋區民有一路不慎失控撞上路旁電線桿，再撞上對向轎車，造成雙方車輛嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲許姓男子29日清晨7時許駕駛廂型車行經新屋區民有一路，不慎失控撞上路旁電線桿，再撞上對向轎車，造成雙方車輛嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子今（29）日清晨7時許駕駛廂型車行經新屋區民有一路時，不慎失控自撞路旁電線桿，然後再撞上對向銀色轎車，因撞擊力道強勁導致2車都嚴重受損，幸好雙方都僅有手腳擦傷，警方到場後為雙方進行酒測，酒測值均為零，由於現場並未設置監視器，警方將根據雙方行車紀錄器與附近路口監視畫面釐清肇事原因。

▲許姓男子今（29）日清晨7時許駕駛廂型車行經新屋區民有一路失控撞上路旁電線桿，再撞上對向轎車，肇事廂型車擋風玻璃破裂，車身嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，36歲的許姓男子今天上午7時許駕駛廂型車沿新屋區民有一路往楊梅區方向行駛，行經民有一路1688號前時，失控撞上路旁電線桿再撞上對向銀色轎車，造成轎車引擎蓋與車身嚴重扭曲變形，廂型車則是擋風玻璃碎裂、車身側門凹陷變形與保險桿脫落等損害。

▲許姓男子今（29）日清晨7時許駕駛廂型車行經新屋區民有一路自撞路旁電線桿，再撞對向轎車，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方據報到場處理時，許姓男子與轎車許姓女子（61歲）還好都只有手腳擦挫傷，意識清醒，酒測值均為零，但車輛受損嚴重，由於案發現場並無監視系統，警方將調閱雙方行車紀錄器與附近路口監視畫面確認肇事原因，至於後續肇事賠償問題則由雙方自行協調。

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