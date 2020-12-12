2偷車賊拒檢狂逃40公里！關燈「盲駕」撞電桿　斷腿卡車內哀叫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局12日凌晨接獲小貨車失竊報案，員警在桃園區春日路上發現小貨車，攔查時小貨車拒檢且加速逃逸，員警呼叫線上警網圍捕，小貨車竟關上大燈逃逸，隨後在大溪與平鎮交界處自撞路旁電桿受困，警網到場發現，車上蘇姓與劉姓男子被夾在駕駛座上動彈不得，員警與消防人員協助脫困後送醫，2人分別有左腿骨折與髖骨脫臼等傷勢，全案依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園警分局12日凌晨在桃園區春日路發現失竊小貨車，攔查時小貨車卻拒絕攔查加速逃逸，隨後自撞電桿受困，消防與警方人員協助車上2嫌脫困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，12日凌晨3時許，沈姓車主到景福派出所報案小貨車遭竊，員警受理後通報線上巡邏網加強攔查失竊車輛，員警李承翰、林思賢與林怡菁在春日路上發現失竊小貨車，立即趨前攔查喝令小貨車停車受檢，但車上2人去拒絕受檢，駕車往蘆竹區南崁方向高速逃逸，員警為避免危及路人與行車安全，員警保持安全距離自後追捕，並通報線上友軍協助攔截圍捕。

▲桃園警分局12日凌晨在桃園區春日路發現失竊小貨車，小貨車拒絕攔查加速逃逸，後來自撞電桿受困，消防人員協助脫困後送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，小貨車由南崁繞回沿著中壢區往平鎮方向逃逸，桃園市各分局接獲通報後出動警網協助查緝，小貨車在平鎮區龍南路往大溪方行駛，突然關閉車燈，結果疑因路況不熟，在龍南路與大溪區仁和路二段路口處自撞路旁電線桿，隨即被警網團團圍住。

▲桃園警分局12日凌晨攔查時失竊小貨車，竊嫌自撞電桿被警方甕中捉鱉送辦，警方將失竊小貨車拖回警局處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警網發現43歲的蘇姓男子與副駕駛座上的38歲劉姓男子夾在變形車頭內動彈不得，其中蘇男左腿骨折，劉男則髖骨脫臼，2人痛得哇哇哀叫，員警通報消防局救護人員到場以破壞器材將2竊嫌協助脫困，警方全程戒護送醫，全案依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

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