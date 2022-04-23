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跨線硬插警車...蛇行自撞電桿　酒駕男：因為看到警察會怕

▲呂姓男子凌晨酒駕並跨越雙黃線逆向超車。（圖／桃園警分局提供）

▲呂姓男子凌晨酒駕並跨越雙黃線逆向超車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

25歲呂姓男23日凌晨酒駕，沿路蛇行並違規跨過雙黃線超越巡邏警車，員警發現後立即鳴笛追趕，但呂男卻加速逃逸，不到3分鐘在轉彎時因車速過快自撞電線桿而被員警逮捕，呂男辯稱「我看到警察會怕」，員警則吐槽「你從後面超車，你會怕什麼」，經酒測高達0.58，全案移請桃園地檢署偵辦。

▲因轉彎失控撞上電線桿而停車。（圖／桃園警分局提供）

▲因轉彎失控撞上電線桿而停車。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所員警曾紹峻及鄧嘉瑜今日凌晨3時巡邏行經桃園區中正路，突有一輛自小客由後方高速跨越車道超越巡邏車，並沿路蛇行嚴重影響其他用路人安全，員警立即開啟警報器尾隨，示意該自小客停車，但該車卻持續加速並數度跨越雙黃線逆向超車，不到3分鐘在中正路右轉信光街時因車速過快失控自撞電線桿後停止，車內2顆氣囊都爆開。

▲酒駕的呂男下車後被員警壓制在地。（圖／桃園警分局提供）

▲酒駕的呂男下車後被員警壓制在地。（圖／桃園警分局提供）

員警立即上前喝令該車駕駛呂姓男子下車，並將其壓制在地，呂男回答員警詢問時，說自己是因為怕警察才會高速逃逸，但當場遭員警吐臭「你從後面超車，你會怕什麼」經實施酒精濃度測試，酒測值高達0.58，全案依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

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