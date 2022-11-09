科大生求職失蹤老師報案！「風飛沙」人蛇集團幹的　警震撼彈攻堅

▲某科大老師日前向警方報案指稱，陳姓學生求職後下落不明，桃園市龜山警方根據線報會同新北、新竹警方查獲「風飛沙」人蛇集團，以傅姓男子為首共9人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

繼日前士林地檢署指揮新北市刑大在桃園市中壢地區查獲台版柬埔寨詐團案，桃園市龜山警分局日前接獲某科大老師報案指稱，其陳姓學生求職後下落不明，龜山警方聯繫陳姓學生母親後調閱數百支監視器，報請台北地檢署指揮，會同新北、新竹縣警方等單位查獲以傅姓男子為首的「風飛沙」人蛇集團，查獲共犯9人到案，還起出包括熱熔膠、折疊刀與銀行存摺等證物。警方指出，全案偵辦後依組織犯罪及人口販運移請台北地檢署偵辦，並向上溯源追查幕後可能共犯到案。

檢警調查，龜山警分局日前接獲某科大老師轉知，陳姓學生於今年8月間透過友人介紹求職後即下落不明，老師向龜山警分局報案，分局聯繫陳姓學生母親；陳母透露，其子失蹤後有向新竹竹東分局報案，經調查發現陳姓學生遭人蛇集團以假求職真拘禁方式控制行動，另外還有2名受害者被救出。

▲桃園市保大霹靂小組人員攻堅後丟擲震撼彈，現場一片煙霧瀰漫，犯嫌等人趴在地上不敢動彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

犯罪集團獲悉警方介入偵辦，遂將被害人丟包到新竹，後再轉至高雄地區丟包，警方掌握後調查，發現被害人遭22歲傅姓男子為首的「風飛沙幫」成員之人蛇集團控制，先後在新北市、高雄等地區被拘禁15天，準備將被害人送往柬埔寨從事詐騙犯罪，警方掌握後會同新北市政府警察局、新竹縣警察局等單位組成專案小組積極偵辦，報請台北地檢署檢察官指揮。

▲桃園市龜山警方查獲「風飛沙」人蛇集團9人到案，現場起出筆電、金融卡、熱熔膠、手機與棍棒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方專案小組偵辦發現，該人蛇集團犯罪成員在新北市、高雄市地區四處更換藏匿地點，10月底還曾至澎湖地區避風頭，規避警方查緝，經專案小組調閱新北市、新竹縣地區數百支監視器，鎖定傅姓主嫌等人之藏匿處所與堂口據點，11月8日兵分八路，持拘票、搜索票攻堅掃蕩，配合桃園市警局保大霹靂小組人員攻堅，過程中以震撼彈順利查獲傅姓男子、29歲、28歲與26歲3名林姓男子，23歲劉姓男子、28歲、22歲蕭姓男子、23歲羅姓男子與22歲王姓男子共計9人，現場查出集團凌虐被害人用的熱熔膠條3支、折疊刀2把犯罪工具、銀行存摺4本、金融卡3張、筆記型電腦1台、iphone行動電話14支等贓證物，全案依組織犯罪及人口販運移送台北地檢署偵辦。

龜山警方強調，鑑於今年地方公職人員九合一選舉在即，為嚴防不法組織分子透過暴力犯罪行為，破壞社會秩序與影響選情，警方依據警政署指示持續針對詐欺犯罪集團及黑幫涉有不法拘禁積極偵辦外；另於受理失蹤人口視同重大刑案追查、持續查訪社區大樓、旅館、民宿及日租套房並強化友善通報網，增列房屋出租者、房仲管理人聯合通報機制，主動查察警示帳戶開戶人，清查帳戶流向，與標榜「高薪輕鬆賺錢」徵才貼文，立即追查貼文者身分依法究辦。

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