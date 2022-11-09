62歲父接9歲女回家遭奪命追撞　老年得女雙亡…家屬慟：怎會這樣

▲父女雙載遭後方休旅車追撞，雙雙殞命，留下一片血跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區中正路鬧區今（9）日下午發生一起死亡車禍，陳姓男子接9歲女兒下課返家途中，行經案發現場遭後方休旅車追撞，當場噴飛撞上中央安全島後雙雙倒地，導致父女雙雙殞命。桃園警方找來家屬製作筆錄，家屬無法接受，陳男老年得女非常寵愛，沒想到接女兒下課卻與從此天人永隔。肇事原因還在調查中，桃檢檢察官將盡快相驗釐清死因。

桃園警分局指出，這起意外發生在今天下午約1時許，陳男騎車接9歲女兒下課返家途中，後方休旅車68歲的男駕駛從中正路、往市區行駛，突然失控撞上父女倆，機車往前噴飛後撞上中央分隔島後倒地，後座女童彈飛當場沒了呼吸心跳，陳男也撞上安全島昏迷，現場血跡斑斑，父女雙雙殞命。

▲警方找來吊車將肇事車輛拖離現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方為休旅車肇事男子酒測時沒有酒精反應，警方偵訊時男子一臉驚恐，辯稱是機車突然衝至前方，欲超車不慎撞上；死者家屬到警局製作筆錄時慟訴「怎麼會這樣？」陳男去接女兒下課，卻突然天人永隔，無法接受。

據指出，陳姓男子老年得女非常寵愛，幾乎上下學都親自接送，這條每天必經之路卻因車禍變成不歸路。附近住戶也透露，中正路原本寬廣，後來因捷運施工，道路頓時縮減，汽機車行經該處都會爭道，經常險象環生，發生這起意外後，住戶都感到非常遺憾。

【更多新聞】

►快訊／父騎車載9歲女兒下課 遭車撞飛再撞分隔島..同時喪命

►台鐵地下化平鎮車站動工 鄭文燦感謝鄭運鵬居中協調

►「我忍你很久！」外配持水果刀刺死前夫遭訴 檢建請法院減刑