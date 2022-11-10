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鍾東錦競總喊告徐定禎　斥文宣內容不實：鄉親別成殘害苗栗幫兇

政治中心／綜合報導

國民黨候選人謝福弘陣營日前指控無黨籍候選人鍾東錦惡意檢舉合法文宣後，民進黨候選人徐定禎陣營也揭發，之前競選總部委託派報社派發的合法文宣，竟遭到鍾東錦提告還被警方帶回警局。對此，鍾東錦競選總部10日回應指出，所謂的合法文宣，內容所指涉的殺人、白手套和坤輿事件都並非事實，所以透過律師團提出妨礙名譽以及意圖使人不當選等告訴。

據指出，徐定禎陣營近日發放文宣，內容引述過去記者會及新聞媒體曾經揭露過的公開資訊，向苗栗縣民訴求「這場選舉不是藍綠之爭，而是『黑道』與『正派』之間的選擇」，但競選總部發言人曾玟學今天指出，總部委託派報社協助派發的合法文宣，卻受到鍾東錦濫用法律資源提告，被警方帶回警局。

對此，鍾東錦競選總部發言人徐廷琮稍晚聲明表示，徐定禎陣營所發送的是不實文宣，「並非有簽名就不是黑函，他文宣內容所指涉的殺人、白手套和坤輿事件，都並非事實」，更何況針對坤輿案，全苗栗縣民都知道，鍾議長從頭反對到底。

徐廷琮指出，只有他們裝傻、裝瞎，因此已透過律師團提出妨礙名譽以及意圖使人不當選等告訴，期望透過司法端正選風，也呼籲鄉親不要成為民進黨抹黑對手、殘害苗栗的幫兇。 

▲▼苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／鍾東錦競辦提供）

▲苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／鍾東錦競辦提供）

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