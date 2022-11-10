被反咬助理也捐款民進黨　柯建銘要高虹安多休息：腦袋會清楚點

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近期陷入助理費爭議，而高昨反咬民進黨總召柯建銘同樣有助理捐款民進黨，對此，民進黨團總召柯建銘10日回應，她的助理領了錢馬上回捐，且兼職引發的問題更麻煩，「你是人頭助理，我是合法助理，所有資料都送了，將來向檢察官說明就好了。」

對於高虹安反咬助理也捐款民進黨，柯建銘表示，有很多正式助理，例如前助理何佩珊現在在行政院，有些人已經離開十幾年了，都是正式助理、合法捐贈，符合政治獻金法與所得稅法，不是人頭助理。

對於高虹安助理費爭議，柯建銘解釋，高的李姓助理領有60萬的薪水，還有一個小金庫的問題。她的是人頭助理，領了錢又馬上回捐，且兼職引發的問題更麻煩，檢察官查案會把東西弄得更清楚，「你是人頭助理，我是合法助理，你是轉移焦點，自證有罪，老是搞這一套，所有資料都送了，將來向檢察官說明就好了。」

柯建銘指出，高虹安昨天住院後一下又到竹北去看楊文科，晚上又發文自證有罪，累了應該休息頭腦會比較清楚，不用那麼勉強嘛！過兩天再操作棄保也沒關係，你可以跟醫院請假出來的話，應該去參加民眾黨那一場記者會，怎麼會跑去新竹縣，本末倒置，讓人覺得太明顯的操作，危機處理反而製造更多危機。

柯建銘表示，從選舉開始一直到現在，高虹安都是主角，黨主席和黨團幹部昨天全部幫她背書，結果高虹安同一個時間跑去竹北，為什麼不正面接受記者訪問？講完就走了留下更多疑點，「可惜啊！自己的機會不把握。不夠專業也不夠嚴肅，所以人家對他永遠都是質疑，根本沒辦法釋疑。」